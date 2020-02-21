От Depeche Mode до Metallica: лучшие каверы мировых хитов на белорусском 2 21.02.2020, 9:55

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Уникальная подборка ко Дню родного языка.

Разумеется, лучше всего слушать песни на языке оригинала. Но как устоять, если произведение переводят на белорусский? Ко Дню родного языка tut.by собрал лучшие каверы мировых хитов.

Гор из Depeche Mode прослушал все, что записали белорусские музыканты

У 2002 году 16 белорусских групп и исполнителей записали трибьют Personal Depeche легендарной группы Depeche Mode (трибьют — посвящение одного исполнителя другому, собственная версия чужой песни).

Проект создавался при непосредственном участии и контроле со стороны менеджмента Depeche Mode. Певец, гитарист и клавишник Мартин Гор прослушал все, что записали белорусские музыканты.

— [Одним из условий была] непохожесть на Depeche Mode, — говорил один из исполнительных продюсеров проекта, минский диджей Адам Старпович. — Я говорил: мне не нужен Depeche Mode, у меня есть вся дискография этой группы. Мне нужен «Ляпис Трубецкой». Или KRIWI. И теперь я с гордостью могу сказать, что на пластинке не будет ни одной песни, по поводу которой можно сказать: «Это очень похоже на «депешей».

В проекте приняли участие Алексей Шедько, «Нейро Дюбель», «Ляпис Трубецкой», Александр Помидоров, KRIWI, N.R.M и другие.

«І толькі маці дапамагла яму зразумець, што гэта не праца, а нешта большае»

В 2009 году портал «Тузін Гітоў» и общественная компания «Будзьма беларусамі» начали компанию «Тузін. Перазагрузка». Согласно первоначальной идее, самые интересные отечественные небелорусскоязычные исполнители разных стилей записывали свои избранные хиты по-белорусски.

В 2011-м появился проект «Будзьма! Тузін. Перазагрузка-2», где на белорусском пели уже звезды из-за рубежа («Воплі Відаплясава», Oleg Jagger, Dreamgale, Александр Рыбак, «Мумий Тролль» и другие).

— Перапіска з Рыбаком складае каля трыццаці лістоў цягам двух гадоў, — рассказывал Naviny.by продюсер Сергей Будкин. — Спачатку ён адрэагаваў вельмі пазітыўна. Гэта было праз пару тыдняў пасля перамогі на «Еўрабачанні». Потым заціх, папрасіў прабачэння за тое, што стаміўся. Потым абудзіўся і сказаў, што яму цікава. Пасля і сапраўды паставіўся да гэтага, як да камерцыйнага праекту.

Как предполагал Будкин, Рыбак, возможно, отнесся к предложению как к работе.

— І толькі маці, Наталля Валянцінаўна, дапамагла яму зразумець, што гэта не праца, а нешта большае, напэўна. Наталля Валянцінаўна падчас першай нашай размовы вельмі парадавалася, калі пачула беларускую мову. З песні відаць, што маці разумее прынцыпы маўлення, і Аляксандр выдатна праспяваў.

«Средневековая музыка очень близка року и металу по своему духу»

В феврале 2020-го музыка белорусской группы «Стары Ольса» прозвучала в новом сезоне популярного канадско-ирландского телесериала «Викинги» на телеканале History. Но популярный коллектив не впервые попал в историю — в 2014-м появился кавер на песню Metallica «One».

Он был записан в рамках проекта телеканала ОНТ «Легенды.Live».

— Предложение сыграть кавер на «One» сразу показалось любопытным, но нам было непросто решить, как это сделать, чтобы получилось «вкусно», — признавалась Мария Шарий (блок-флейта, шалмей, свирель) сайту hitkiller.com. — Средневековая музыка очень близка року и металу по своему духу: она такая же жесткая и экспрессивная. Фишка этой композиции — лютня, своей барочной строгостью отлично подходящая характеру песни. Кажется, на лютне метал еще не играли!..

Первым репост сделал фан-клуб во Вьетнаме

В 2015-м в Минск приехала Imagine Dragons — одна из самых популярных мировых рок-групп. Организаторы концерта объявили конкурс на лучший белорусский перевод песни Radioactive, за которую коллектив был отмечен «Грэмми-2014» в номинации «Лучшее рок-исполнение».

Победителем стала минская школьница Лена Койстро, а группа Navi (теперь NaviBand) улучшила ее текст и записала свою версию песни.

Первым репост видео белорусского кавера сделал фан-клуб Imagine Dragons во Вьетнаме. А затем видео активно делились поклонники группы в других странах и на континентах.

«До студии мы собрались один раз у меня на кухне порепетировать»

В 2016 году певцы Дима Никонович и Ольга Сацюк (бывшая участница детского «Евровидения» от Беларуси) записали дуэтом кавер песни Più Che Puoi итальянского исполнителя Эроса Рамазотти.

— До студии мы собрались один раз у меня на кухне порепетировать. Дима и Оля — мои хорошие товарищи, — рассказывал агентству «Минск-Новости» поэт Никита Найденов, который перевел текст песни. — Диме я уже несколько лет пишу песни, а с Олей хотел как раз посотрудничать. Поэтому мы убили двух зайцев одним махом, — поделился Никита. — Эрос Рамазотти — один из моих любимых музыкантов. Его песни очень вдохновляют, а поскольку я не знаю итальянского, то, когда слушаю, представляю что-то свое.

Проект «Мировые хиты по-белорусски»

В том же 2016 году к «озвучке» мировых хитов на белорусском языке присоединился tut.by и презентовал мини-проект «Мировые хиты по-белорусски».

Одна из самых известных композиций певца и актера Адриано Челентано Confessa по-белорусски зазвучала голосом Юрия Селезнева, которому аккомпанировали Ярослав Макарич и Артем Краснобаев.

«Я кахаю» — так услышал и исполнил по-белорусски хит Рода Стюарда Sailing Дмитрий Матуйзо в сопровождении группы METROPOLICE.

«Голови» по-белорусски

В 2019-м кавер появился на песню «Голови» аlyona аlyona — пусть звезды не мировой, но очень популярной на постсоветском пространстве. Кавер записала 18-летняя белорусская начинающая певица Lima Osta.

— Я почти никого не знаю, кто бы читал рэп на белорусском. Думаю, надо это как-то раскручивать, — заявила белоруска.

«Ведьмак» по-белорусски в виде книги и песни

«Ведзьмак» победно шагает по планете и звучит по-белорусски. Осенью прошлого года в издательстве «Янушкевич» в переводе на родной язык вышла книга культового польского писателя-фантаста Анджея Сапковского. А уже в 2020 году народный ансамбль «Тутэйшая шляхта» из Минска перезаписал белорусский кавер на трек из одноименного сериала.

В январе коллектив выпустил демо-версию песни. Многие отмечали, что запись получилась некачественной, не все слова были слышны. Ансамбль учел эти комментарии и выпустил новый ролик, трек для которого записали в студии.

К слову, через несколько дней после «Тутэйшай шляхты» песню из «Ведьмака» перепела Валерия Суровицкая.