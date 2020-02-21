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Глава «Роснефти» доложил Путину об итогах переговоров с Лукашенко

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  • 21.02.2020, 11:11
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Глава «Роснефти» доложил Путину об итогах переговоров с Лукашенко
Архивное фото ТАСС

В чем состояла миссия Сечина в Минске?

Глава «Роснефти» Игорь Сечин был с визитом Минске 18 февраля. Некоторые эксперты высказывали мнение, что он привез Лукашенко некое предложение Путина по поводу разрешения конфликта вокруг поставок нефти.

21 февраля РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря российского президента сообщило, что Сечин отчитался о поездке Владимиру Путину. Впрочем, никакой конкретики по поводу результатов беседы российские СМИ не дают.

Напомним, вчера стало известно, что Беларусь на фоне отсутствия поставок нефти по трубопроводу «Дружба» и нехватки сырья для НПЗ закупила два танкера российской нефти у трейдеров с перевалкой в Литве. Цена сделки не разглашается. В «Белнефтехиме» уточнили лишь, что нефть куплена без премии.

Основным предметом спора между Беларусью и Россией является цена нефти и премия, которую хотят получать российские поставщики. Белорусские власти, ссылаясь на «мировую цену», потери Беларуси от налогового маневра в российской нефтяной отрасли и ущерб от загрязнения «Дружбы» в прошлом году, настаивают на поставках без премии. Пока ничего не известно о результатах переговоров РБ с конкретными российскими поставщиками. В 2020 году Беларусь, чтобы обеспечить минимальную загрузку НПЗ, осуществила разовую закупку нефти в Норвегии. Также в Беларусь поставляли нефть компании группы «Сафмар» бизнесмена Гуцериева.

Что касается возглавляемой Сечиным «Роснефти», то она являлась ключевым поставщиком сырья в Беларусь. В прошлом году она поставила Минску 8,8 млн тонн нефти – это половина от импорта топлива в страну. «Роснефть» также имеет активы в Беларуси: 36 АЗС, пять нефтебаз и 21% доли в Мозырском НПЗ.


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