В США подтвердили, что Турция попросила системы Patriot 1 21.02.2020, 11:20

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Запрос Анкара сделала недавно.

Недавно турецкое правительство попросило США развернуть системы противовоздушной обороны Patriot на южной границе Турции, подтвердил в четверг американский чиновник.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на турецкое государственное агентство Anadolu.

"Нам известно о запросе относительно систем Patriot, но решение не принято", - заявил чиновник на условиях анонимности.

Он заявил, что запрос Анкара сделала "недавно".

Ранее в этот день, ссылаясь на турецкого чиновника в Анкаре, Bloomberg сообщил, что Турция попросила США развернуть две батареи Patriot, "чтобы применить их для наказания любых будущих нападений" сил сирийского режима, поддержанных Россией.

Минобороны Турции после авианалета 20 февраля в Сирии заявило о гибели двух своих военных. Медиа пишут, что это были удары авиации РФ, но само турецкое ведомство не уточнило, кто их нанес.