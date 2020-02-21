«А председатель сына своего в колхозе оставит работать?» 1 21.02.2020, 11:42

2,165

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Белорусские фермеры требует земли.

Дефицит земли и сложность с ее выделением сдерживают развитие фермерских хозяйств Минской области, но если государство увидит в фермере инвестора, позволит ему расти и в комфортных условиях продавать свою продукцию, это может стать точкой роста для экономики и области, и страны. Об этом фермеры Минской области говорили в четверг на совещании с губернатором области Александром Турчиным, сообщает tut.by.

Землю — крестьянам

Глава крестьянского хозяйства Игорь Пакуш — один из основателей фермерского движения. Его хозяйство, занимающееся производством овощей, прошло путь от 15 га до 1,5 тысячи га. Более 30 человек трудится у Пакуша в Молодечненском районе постоянно, в сезон работает по 600 человек.

— Фермерские хозяйства сегодня — уже не эксперимент, начатый в 90-е годы. Хозяйства заняли свою нишу, создали себе имя, бренд. А раз эксперимент закончился, государство должно смотреть на развитие фермерства углубленно, — подчеркивает Пакуш.

Он уверен, фермеры — это фундамент, на котором формируется сельское хозяйство, это возможность закрепить людей в деревне.

— Фермеров сегодня надо рассматривать как инвесторов в сельское хозяйство. Да, нельзя сказать, что это инвестор с большим капиталом, что ему можно сразу передать большой имущественный комплекс. У нас инвестор — это что-то глобальное. А если фермер просит 20 га земли, чтобы уже завтра вложить 5 тыс. долларов — это кажется неинтересным. Но он готов вкладывать в эту землю свой труд, знания, финансы, и вкладывать не на один день. Работа на селе — это не год или два, это на всю жизнь, на поколения.

Поэтому, уверен Пакуш, государство должно учитывать долгосрочные перспективы хозяйства, давать возможности роста, помогать выстраивать отношения, к примеру, с торговыми сетями.

Игорь Пакуш. Фото: TUT.BY

Ключевая проблема, о которой говорили все, — возможность развития хозяйства, получения земли под расширение.

— Надо дать возможность на этой земле строиться. Сегодня земли сельхозназначения зачастую исключают возможность строить на них производственные объекты, дома. А фермеру надо жить и работать. Надо в целом укреплять инфраструктуру села. Сегодня не только крестьяне покидают землю: уходят учителя, врачи покидают село, — подчеркивает Пакуш.

Председатель Минской областной ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств Николай Силин констатировал, что выделение земли фермерам сегодня практически приостановилось.

— Мы понимаем: колхозу нужны пастбища. Но в итоге все выделение земли одобрили, а председатель колхоза говорит: "Нет, чего это я вам должен [отдавать землю]". Надо как-то законодательно определиться, возможно, должна быть комиссия, которая по жалобе фермера могла бы разобраться, решить это вопрос.

Александр Турчин отметил, что за три года в облисполком было 64 обращения фермерских хозяйств, и действительно большинство жалоб — по поводу выделения земли.

— И это далеко не все пишут, — добавил Николай Силин. — Посмотрите, как растет выпуск продукции! Неужели она не нужна?! Сегодня у нас картофель Украина, Сербия, Македония покупают со свистом. Но нужно качество. А для качества нужна земля — хотя бы средняя по балльности по району. Если вопрос не решать, расти перестанем!

А рост возможен, уверен он: на селе остается уже новое поколение, дети фермеров, их семьи.

— У меня остался сын, у других фермеров в Воложинском, Молодечненском районах — семьи начинают работать. Мы их вовлекли, а дальше что? Земли нет? Вот здесь собрались председатели райисполкомов. Приведите мне пример, хоть один, чтобы председатель колхоза сына своего в колхозе оставил работать! — аргументировал глава ассоциации.

Турчин потребовал исключить «подковерные интриги» в распределении земли.

— Земля должна доставаться эффективно работающему собственнику, СПК или фермеру. Она должна приносить максимальную выгоду с гектара. Никто не должен ходить с протянутой рукой, выступать просителем. Удивительный факт: район — за, а председатель колхоза не дает землю! Это не его собственная земля. Должна быть в районе понятная всем политика, — заявил он.

Губернатор поручил главам райисполкомов уже в первом полугодии провести встречи с фермерами по вопросам выделения земли.

— Работа эта должна быть системная. А там, может, кто-то [из фермеров] созреет хозяйство проблемное взять. И справится он без наших ценных указаний, чем ему заниматься и что сеять. Так что у кого фермеров [в районе] немного, не тяните, встретьтесь завтра, — потребовал Турчин.

3% земли, 14% прибыли: фермерство как точка роста

Губернатор Минской области Александр Турчин уверен, что именно фермерское движение способно дать прирост экономике области.

Он напомнил, что Минская область — валообразующая для сельского хозяйства страны, это четверть сельхозпроизводства. Более 2,5 тысячи человек трудятся в фермерских хозяйствах области.

— Можно долго дискутировать об эффективности работы на земле крупных хозяйств и фермеров. Примеров, и хороших, и плохих, хватает с обеих сторон. Но очевидно: сельское предпринимательство способствует развитию сельских территорий, повышению доходов людей, росту налоговых поступлений в местные бюджеты и, главное, решает проблему занятости, развивает предпринимательский потенциал, — подчеркнул глава облисполкома.

Александр Турчин. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Турчин также отметил особую важность развития органического земледелия.

— Мы приступили к разработке программы развития области на следующую пятилетку. Главная цель — повышение уровня и качества жизни населения, формирование комфортной среды проживания за счет повышения конкурентоспособности экономики области на основе эффективного использования ресурсов. Фермерские хозяйства могут стать одной из точек роста. У нас есть стагнирующие деревни. Фермеры могли бы вдохнуть новую жизнь в некоторые из таких населенных пунктов, — сказал он.

Председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома Сергей Левкович рассказал, что в области действует 1025 крестьянских и фермерских хозяйств, за пять лет их число выросло на 7%. Она занимают почти 50 тыс. га земли, прирост в среднем составляет 5% в год.

Одна из ключевых культур для фермеров — картофель. В некоторых районах весь картофель — фермерский. В год выращивается более 20 тысяч тонн картофеля (около 20% от объема по области), и качество не уступает по урожайности сельхозорганизациям.

Фермеры выращивают и 50% из 145 тысяч тонн произведенных в области овощей. Только в Минском районе выращена 61 тысяча тонн овощей. И урожайность у фермеров выше, чем в среднем по области.

По площадям фермерские хозяйства в области занимают 3%, по выручке (157,5 млн рублей за 2018 год, данные за 2019 год еще не обработаны) — 5%, а по прибыли (18 млн рублей за 2018 год) — уже 14%. Рентабельность реализованной продукции фермерских хозяйств составила 16,8% против 3,7% в АПК области. То есть эффективность фермерских хозяйств выше.

Наша картошка едет за рубеж, а белорусы переплачивают: как быть?

Среди других проблем фермеров Николай Силин назвал вопросы страхования, цены на топливо и возможность воспользоваться льготами на его закупку.

— Не успеешь проснуться и интернет включить — топливо подорожало! — констатировал он.

Давно известна и не раз обсуждалась проблема с доступом белорусских фермеров в розничные сети. Осенью обострился «яблочный» вопрос, Силин обратил внимание и на картофельный: в Украину белорусские фермеры продают картофель по 35 копеек за кило, а в сетевых магазинах в Беларуси его цена — 90 копеек.

Турчин напомнил, что уже в первом полугодии на выезде из Минска в логойском направлении начнет действовать построенный по поручению президента экорынок.

Строительство экорынка. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY, архив

— Посмотрим механизмы и модели работы рынка. С теми, кто готов торговать на постоянной основе, мы уже можем заключать предварительные договоры на аренду. Аренда там будет не бесплатная, но очень комфортная. Нам важно наполнить рынок хорошей, качественной и недорогой продукцией, — заверил Турчин.

Он отметил, что не каждый фермер сможет поставить на рынке своего продавца, поэтому, возможно, будет управляющая компания, которая сможет закупать продукцию у фермеров и продавать на рынке.

— Мы же не можем свой «Евроопт» построить, у нас таких денег нет, — отметил Силин, спрашивая о возможности фермеров торговать с машин, как они это делают на популярных в народе осенних ярмарках.

— Там большая открытая площадка. Думаю, мы сделаем на рынке и постоянно действующую областную ярмарку с продажей с машин, — предложил Турчин.

— О, это хорошо! — обрадовался председатель областной ассоциации фермеров.