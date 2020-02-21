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Пенсионерка из Минска: Просим знакомых, чтобы везли лекарства из-за заграницы

  • 21.02.2020, 11:54
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Пенсионерка из Минска: Просим знакомых, чтобы везли лекарства из-за заграницы

Даже «льготные» лекарства не по карману большинству белорусов.

Цены на товары и коммунальные платежи – главная проблема для пожилых белорусов. Пресс-служба «Европейской Беларуси» опросила горожан. Многие из них открыто говорят об этом и критикуют чиновников и правителя:

Ну 25 лет у власти. Нужно уже дать дорогу молодым. Уже в возрасте и правительство наше в возрасте – нужно менять. Уже всё-таки надо дорогу молодым давать.

Цены в магазинах – ужасные, и поэтому пенсионеры у нас выживают от пенсии до пенсии. А коммуналка приходит. Вроде и не большая сумма, в жировке 37-40 рублей, а когда оплачиваешь интернет (мы тоже пользуемся интернетом), телефон, свет, получается пенсионерам нужно 100 рублей оплатить.

В доме у меня находятся двое инвалидов. Инвалиды второй группы. Вроде выписывают льготное – 10 процентов оплата, а идешь покупать – лекарства даже за 10 процентов дорогие. Поэтому я очень жалею тех пенсионеров и больных людей, которые за 100 процентов лекарства покупают. Как им выживать за пенсию? Это ужасно! Мы просим детей своих, знакомых, кто ездит в Украину, Польшу, Россию, чтобы привозили нам лекарства.


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