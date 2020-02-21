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Голевой дубль Оксентюка принес «Флинту» победу над «Ниагарой»

  • 21.02.2020, 12:15
Голевой дубль Оксентюка принес «Флинту» победу над «Ниагарой»
Евгений Оксентюк

В списке клубных бомбардиров белорус догнал чемпиона мира в составе канадской «молодежки» Тая Делландреа.

Голевой дубль Евгения Оксентюка в большинстве принес "Флинту" выездную победу над "Ниагарой" в регулярном чемпионате хоккейной лиги Онтарио — 4:0. Виктория стала 14-й подряд для "Файрбердс", которые снова переписали клубный рекорд, сообщает pressball.by.

В активе брестчанина стало 30 голов и 67 очков в 50 играх. В списке клубных бомбардиров он догнал чемпиона мира в составе канадской "молодежки" Тая Делландреа.

На счету Владислава Колячонка в матче с "Ниагарой" 2 броска и показатель полезности 0. Оксентюк, помимо дубля, занес "+1" в графу "плюс-минус", заработал две минуты штрафа и был признан второй звездой вечера.

Благодаря победе "Флинт" опередил "Сагино" и поднялся на первое место в Западном дивизионе. "Ракеты" также установили клубный рекорд по количеству очков за сезон (74).

Уступивший лидерство в дивизионе "Сагино" на выезде уступил "Барри" — 5:6 (ОТ). Защитник гостей Илья Соловьев выходил на лед в стартовой пятерке и отметился одним попаданием в створ ворот.


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