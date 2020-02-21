Новый вид улиток назвали в честь Греты Тунберг 21.02.2020, 12:16

Грета Тунберг

У ее имя уже носит один из видом жуков.

Новый вид улиток, который обнаружили ученые, был назван в честь шведской экоактивистки Греты Тунберг. Пишет belsat.eu со ссылкой на «Biodiversity Data Journal».

Открытый в Брюнее вид улиток получил название Craspedotropis gretathunbergae.

Новый вид принадлежит к семейству циклофорид. Он очень чувствителен к засухе, предельным значениям температур и вырождению лесов. С учетом того, что эти улитки с большой вероятностью будут тяжело переживать изменения климата, их решили назвать в честь экоактивистки.

Ранее в честь Греты Тунберг назвали новый вид жуков. Недавно описанные Nelloptodes gretae принадлежат к группе самых маленьких из известных животных, не являющихся паразитами.

Также 16-летняя экологическая активистка была объявлена лауреатом премии «За правильный образ жизни», известной также как «Альтернативная Нобелевская премия» и попала на обложку влиятельного американского издания Time.

Девушка стала известна миру после ряда одиночных пикетов против игнорирования проблемы изменения климата.