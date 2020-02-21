Для Бердымухамедова в Британии закупают «угловатый» песок на миллион фунтов 21.02.2020, 12:59

Гурбангулы Бердымухамедов

Фото: Getty Images

Каракумский не подходит для скаковых дорожек.

Туркменистан закупит в Великобритании 10 тысяч тонн песка на 1 миллион фунтов стерлингов, сообщает «Радио Азатлык». Контракт с Ашхабадом на поставку покрытия для скаковых дорожек заключила британская Andrew Bowen Limited.

Глава компании Саймон Бовен рассказал корреспонденту «Радио Азатлык», что необходимые материалы для покрытия скаковых дорожек в Туркменистане поставят в страну до начала апреля.

О том, что Ашхабад закупает у британской компании покрытие для скаковых дорожек на сумму 1 миллион фунтов стерлингов, сообщили на днях британские СМИ. Журналисты недоумевают, почему Туркменистан, 80% территории которого занимает пустыня Каракумы, нуждается в закупке песка, отмечает «Радио Азатлык».

Глава компании-поставщика объяснил, что песок в Туркменистане не подходит для скаковых дорожек. «Песчинки там круглые, а для скаковых дорожек необходим угловатый песок. Наше покрытие очень удобное: не слишком жесткое и не слишком мягкое, оно очень полезно для здоровья лошадей», – рассказал Бовен.

По его словам, переговоры с туркменским правительством о поставке песка для скаковых дорожек начались в ноябре 2019 года, а в начале февраля стороны подписали контракт.

Радио Азатлык напоминает, что в 2013 году Гурбангулы Бердымухамедов упал с лошади на беговой дорожке Международного конно-спортивного комплекса в Ашхабаде. Однако тогда это не стали связывать с качеством покрытия скаковых дорожек, в местной прессе эта тема никогда не обсуждалась.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов в 2018 году сделал День ахалтекинского скакуна национальным праздником, он отмечается в последнее воскресенье апреля. В Туркменистане права и возможности лошадей закреплены законом, им выдается паспорт, в случае смерти хоронят на специально отведенном государством кладбище лошадей. Если умирает лошадь, занесенная в госреестр, по закону в последний путь животное провожают государственные чиновники.

Радио Азатлык также напоминает, что ранее президент страны Гурбангулы Бердымухамедов воспевал пустыню Каракумы и ее песок.