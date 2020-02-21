Эрдоган в спину Сергей Беседин

21.02.2020, 13:15

Фото: ТАСС

Начинайте давить турецкие помидоры.

Разговор в Кремле:

- Владимир Владимирович! Турки на Асада напали! Бомбят, взрывают, стреляют!

- Вот те, бабушка, и Юрьев день! Я уж думал, в Сирии можно шило в стенку и на боковую. Предвкушал, что Шойгу в этом году в шестой раз объявит о победе, и мы опять выведем войска. Не, ну Ятаган-то каков! Союзничек!

- Эрдоган.

- Что?

- Его фамилия Эрдоган.

- Это ничего не меняет. Вы знаете, что делать. Начинайте давить турецкие помидоры.

- И все? Не слабый ответ-то?

- Убедили. В этот раз они помидорами не отделаются. Жгите турецкий текстиль. Полотенца все эти, наволочки, простыни. Все пододеяльники - к чертовой матери! Чтоб ни одного турецкого халата не осталось - от Камчатки до Ростова!

- Так ведь других-то и нету, Владимир Владимирович. Народ без полотенец озвереть может. На Кремль пойдет.

- Тогда запрещаем полеты в Турцию?

- Было уже. Люди знаете чего говорить начнут? Что совсем плохо у Вована с фантазией. Повторяться начал. Стареет. Ничего нового придумать не может.

- Киселева выпускайте. Пусть стихи скабрезные почитает в прямом эфире. “Один озабоченный турок…”

- Так ведь и Киселев был. И потом, вы серьезно думаете, что Эрдоган нашу “Россию-1” глядит?

- Все. Я понял. Высылаем из России турецких строителей.

- А кто дачу патриарху доделывать будет?

- Мда. Неувязочка. Впрочем, есть у меня одна мысль.

- Слушаю-с.

- Словари. Русско-турецкие словари. Изымаем из всех библиотек и книжных магазинов. Публично. Под камеру. Силами “Росгвардии”. Кидаем в шредеры. Жжем на площадях.

- Вот! Это прекрасно. Это мудро. Это эффектно. Это настоящий ответ великой державы. А помидоры, как я понимаю, все равно давим.

- Погоди. Килограммов двести отложи для кремлевской столовой. А остальные уж… по старой схеме… под бульдозер...

Сергей Беседин, "Фейсбук"