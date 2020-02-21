Эрдоган в спину
- Сергей Беседин
- 21.02.2020, 13:15
Начинайте давить турецкие помидоры.
Разговор в Кремле:
- Владимир Владимирович! Турки на Асада напали! Бомбят, взрывают, стреляют!
- Вот те, бабушка, и Юрьев день! Я уж думал, в Сирии можно шило в стенку и на боковую. Предвкушал, что Шойгу в этом году в шестой раз объявит о победе, и мы опять выведем войска. Не, ну Ятаган-то каков! Союзничек!
- Эрдоган.
- Что?
- Его фамилия Эрдоган.
- Это ничего не меняет. Вы знаете, что делать. Начинайте давить турецкие помидоры.
- И все? Не слабый ответ-то?
- Убедили. В этот раз они помидорами не отделаются. Жгите турецкий текстиль. Полотенца все эти, наволочки, простыни. Все пододеяльники - к чертовой матери! Чтоб ни одного турецкого халата не осталось - от Камчатки до Ростова!
- Так ведь других-то и нету, Владимир Владимирович. Народ без полотенец озвереть может. На Кремль пойдет.
- Тогда запрещаем полеты в Турцию?
- Было уже. Люди знаете чего говорить начнут? Что совсем плохо у Вована с фантазией. Повторяться начал. Стареет. Ничего нового придумать не может.
- Киселева выпускайте. Пусть стихи скабрезные почитает в прямом эфире. “Один озабоченный турок…”
- Так ведь и Киселев был. И потом, вы серьезно думаете, что Эрдоган нашу “Россию-1” глядит?
- Все. Я понял. Высылаем из России турецких строителей.
- А кто дачу патриарху доделывать будет?
- Мда. Неувязочка. Впрочем, есть у меня одна мысль.
- Слушаю-с.
- Словари. Русско-турецкие словари. Изымаем из всех библиотек и книжных магазинов. Публично. Под камеру. Силами “Росгвардии”. Кидаем в шредеры. Жжем на площадях.
- Вот! Это прекрасно. Это мудро. Это эффектно. Это настоящий ответ великой державы. А помидоры, как я понимаю, все равно давим.
- Погоди. Килограммов двести отложи для кремлевской столовой. А остальные уж… по старой схеме… под бульдозер...
Сергей Беседин, "Фейсбук"