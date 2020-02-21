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В Беларуси ввели новшества по посылкам из-за границы

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  • 21.02.2020, 13:22
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В Беларуси ввели новшества по посылкам из-за границы

Что изменилось?

В Беларуси ввели изменения в таможенное законодательство. Одно из них касается правил получения посылок из-за границы, которые превышают беспошлинные лимиты по весу или стоимости — 22 евро и 10 килограммов. Об этом сообщает «Белпочта». С 1 января получателям таких «бандеролей» нужно онлайн сообщать дополнительную информацию. Напомним, власти хотят также пересмотреть беспошлинные лимиты на товары из-за границы, сообщает tut.by.

С 1 января в ситуациях, когда посылки из-за границы превышают беспошлинные лимиты в 22 евро и 10 килограммов, почтовому оператору нужно сообщить дополнительную информацию о получателе. Это сделать также нужно в тех ситуациях, если «в таможенной декларации отсутствует информация о стоимости вложения или неполные сведения о получателе», уточняет «Белпочта».

Получателю посылки нужно указать ФИО, место постоянного или временного проживания либо временного пребывания в Беларуси, наименование и количестве товаров, их стоимость, а также паспортные данные (или другого документа, который удостоверяет личность).

Эту информацию нужно указать на русском или белорусском языках через сайт «Белпочты».

«Информацию о необходимости предоставления дополнительных сведений можно получить на официальном сайте РУП „Белпочта“ в разделе „Слежение за почтовыми отправлениями“ при проверке пути прохождения международного почтового отправления из-за границы, — уточняет «Белпочта». — При наличии номера мобильного телефона в адресных данных получателя, все клиенты будут уведомляться о предоставлении дополнительной информации посредством SMS сообщений».

Если данные будут заполнены неправильно или не полностью, «отправление не поступит в дальнейшую обработку, пока не будут получены корректные данные». «В случае указания недостоверных сведений о документе, удостоверяющем личность, данная информация не сможет быть использована при осуществлении таможенных операций», — рассказывает «Белпочта».

Изменения предусмотрены постановлением Совмина от 20 июня 2019 года № 406 «О мерах по реализации до говора о таможенном кодексе евразийского экономического союза».

Какие еще новшества хотят ввести власти по посылкам из-за границы

В Беларуси могут пересмотреть беспошлинные лимиты на товары из-за границы. Проект изменений, по нашей информации, сейчас находится на рассмотрении в администрации Лукашенко.

В проекте изменений, по нашей информации, предлагается отменить месячные лимиты на посылки из-за границы в 200 евро и 31 килограмм. То есть белорусы, если изменения введут, смогут ежемесячно получать без уплаты пошлин неограниченное число посылок из-за рубежа. Главное условие — чтобы они вписывались в разовые беспошлинные лимиты в 22 евро и 10 килограмм.

В проекте, по нашей информации, предусмотрены также некоторые изменения по нормам беспошлинного ввоза товаров через автомобильные и железнодорожные пункты пропуска.

Напомним, с 1 января 2020 года в странах ЕАЭС (это Беларусь, Россия, Казахстан, Кыргызстан и Армения) снизились лимиты на посылки. Теперь они составляют 200 евро и 31 килограмм, за превышение нужно платить пошлину. Но каждая из стран может на национальном уровне устанавливать свои лимиты, что ранее и сделала Беларусь: в нашей стране ввели планку в 200 евро и 31 кг. Есть еще одно отличие: в Беларуси эти ограничения распространяются на общую сумму всех полученных посылок за месяц, в то время как каждая в отдельности не может быть больше 22 евро и 10 кг. В то же время в России и Казахстане ограничение в 200 евро и 31 кг установлено на каждую посылку в отдельности. То есть за месяц можно получить неограниченное число посылок стоимостью до 200 евро и весом до 31 кг.

В Евросоюзе тоже существуют свои лимиты на посылки (они действуют в том числе у наших соседей — Польши, Литвы, Латвии). Если стоимость товаров больше 22 евро, с суммы превышения нужно заплатить НДС. Ставка зависит от страны: например, в Литве это 21%, в Польше — 23%. А если посылка дороже 150 евро, то в дополнение к НДС нужно заплатить еще и таможенную пошлину — до 17% стоимости. Но эти правила касаются только посылок из-за пределов Евросоюза. Например, если заказать что-то из Германии в Литву, то доплачивать не придется вне зависимости от стоимости.

Какие сейчас беспошлинные нормы ввоза товара через границу

С 1 января 2019 года белорусы, путешествующие наземным транспортом, могут привозить товаров на 500 евро и по весу до 25 килограммов. При въезде чаще 1 раза в 3 месяца лимиты сократили до 300 евро и 20 кг.

В 2019 году в Беларуси откорректировали правила ввоза товаров физлицами для личного пользования из-за границы. Те, кто ездит за границу чаще раза в календарный день, могут провезти не более 1 кг продуктов питания, не более 0,1 литра алкоголя, не более 20 штук сигарет. При этом они смогут провезти только товары, бывшие в употреблении и необходимые в пути следования и (или) месте назначения.

Те, кто ездит за границу чаще раза в 7 календарных дней, могут провезти не более 5 кг продуктов питания, не более 1 литра алкоголя, не более 40 штук сигарет. Что касается провоза вещей для личного пользования, то лимит составит не более 1 единицы каждого наименования товара.


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