Кремль ответил на слова Лукашенко о предложении по нефти 40 21.02.2020, 13:34

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О компенсации потерь из бюджета речи не идет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова Лукашенко о том, что Путин сделал ему "неожиданное предложение по нефти". Он отказался говорить о деталях, но подчеркнул, что "каждая сторона делает свою собственную калькуляцию", сообщает ТАСС.

Представитель Кремля подтвердил, что во время сегодняшнего телефонного разговора Лукашенко и главы Кремля - "обсуждались различные вопросы, связанные с поставками российской нефти, со стоимостью". "Поставки осуществляет не российское государство, а осуществляют российские нефтяные компании", - подчеркнул Песков.

По его словам, в четверг заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак провел совещание, чтобы "понять позицию нефтяных компаний относительно цен, по которым они хотят продавать свою нефть белорусским товарищам". "Разные нефтяные компании высказывали свои позиции относительно возможных цен, скидок. Естественно, не может идти и речи о том, чтобы кто-то этим компаниям навязывал какие-то невыгодные условия, которые не соответствовали бы и российской, и международной ценовой конъюнктуре", - заявил пресс-секретарь Путина.

"Об этом речи не идет пока. Существуют разные, скажем так, запросные позиции сторон, они осуществляются", - ответил Песков на вопрос журналистов РИА "Новости" о том, будет какая-то компенсация выпадающих доходов нефтяникам за счет российского бюджета.

Он признался, что не может "передать нюансы" обсуждения Путиным и Лукашенко нефтяной темы. "Основываясь на обсуждении, каждая сторона делает свои собственные калькуляции", - отметил Песков. "Работа будет продолжена, действительно дано поручение правительству Беларуси продолжить контакты с нашими и компаниями, и с представителями российской стороны", - сказал представитель Кремля.

По его словам, есть компания, которая согласна поставлять нефть по сниженной цене, но какие-то компании считают для себя это невыгодным.

Напомним, сегодня Лукашенко заявил о том, что Россия компенсирует потери от налогового маневра за 2020 год и для этого выделит $300 миллионов. Также он заявил, что на углеводороды сохранится цена, которая была в прошлом году. Однако слова Лукашенко после официального заявления Кремля пока не подтвердились.