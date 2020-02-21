Так дорого доллар не стоил никогда 13 21.02.2020, 13:40

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Курс американской валюты достиг максимума.

На Белорусской валютно-фондовой бирже 21 февраля прошли очередные торги валютами. Доллар перекрыл рекорд четырехлетней давности (2,2069 рубля за доллар).

Доллар вырос на BYN 0,0072 — до 2,212 рубля.

Евро укрепился на BYN 0,0098 — до 2,3885 рубля.

Российский рубль подешевел на BYN 0,018 — до 3,4401 рубля за 100 российских рублей.

В курсообразовании Нацбанк Беларуси использует режим плавающего курса.