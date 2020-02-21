закрыть
21 февраля 2020, пятница, 17:13
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Так дорого доллар не стоил никогда

13
  • 21.02.2020, 13:40
  • 6,984
Так дорого доллар не стоил никогда

Курс американской валюты достиг максимума.

На Белорусской валютно-фондовой бирже 21 февраля прошли очередные торги валютами. Доллар перекрыл рекорд четырехлетней давности (2,2069 рубля за доллар).

Доллар вырос на BYN 0,0072 — до 2,212 рубля.

Евро укрепился на BYN 0,0098 — до 2,3885 рубля.

Российский рубль подешевел на BYN 0,018 — до 3,4401 рубля за 100 российских рублей.

В курсообразовании Нацбанк Беларуси использует режим плавающего курса.


популярное за неделю

Мнение

Странные экскурсии
Странные экскурсии Ирина Халип
Трон опрокинут
Трон опрокинут Андрей Исаков
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу Андрей Санников
Каша и нефть как отвлекающий маневр
Каша и нефть как отвлекающий маневр Ирина Халип