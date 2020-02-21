Так дорого доллар не стоил никогда

Так дорого доллар не стоил никогда13
- 21.02.2020, 13:40
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Курс американской валюты достиг максимума.
На Белорусской валютно-фондовой бирже 21 февраля прошли очередные торги валютами. Доллар перекрыл рекорд четырехлетней давности (2,2069 рубля за доллар).
Доллар вырос на BYN 0,0072 — до 2,212 рубля.
Евро укрепился на BYN 0,0098 — до 2,3885 рубля.
Российский рубль подешевел на BYN 0,018 — до 3,4401 рубля за 100 российских рублей.
В курсообразовании Нацбанк Беларуси использует режим плавающего курса.