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«Китаю даже и нападать на Россию не надо»

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  • 21.02.2020, 13:49
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«Китаю даже и нападать на Россию не надо»
Фото: PAP/EPA/WU HONG

Что происходит на Дальнем Востоке?

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, временно запрещающее въезд в Россию гражданам Китая для туризма. Ограничение вступит в силу с 20 февраля. Оно не коснется пассажиров, следующих через российские аэропорты транзитом, пишет sibreal.org. Подчеркивается, что такое решение принято из-за "ухудшения эпидемиологической обстановки в Китае и продолжающегося прибытия на территорию России граждан КНР". В пограничных с Китаем российских регионах горожане тем временем продолжают спорить, на самом ли деле существует угроза эпидемии коронавируса или это "какая-то разводка".

"Масочный режим"

С 10 февраля в Хабаровске введен режим обязательного ношения медицинских масок для представителей всех профессий, работающих с людьми. Школы и детсады пока еще не закрыты на карантин, но родителей предупредили – больше без справок от врача ни дня прогула. За городом уже оборудована карантинная зона. До 10 февраля "масочный режим" в Хабаровске действовал как рекомендательная мера. Однако и сейчас массового ношения масок не наблюдается ни на улице, ни в транспорте, ни в поликлиниках.

Дело не только в беспечности людей. В городских аптеках трудно найти даже самые простые марлевые повязки. Чиновники утверждают, что дефицит средств респираторной защиты якобы возник по вине спекулянтов:

– Ситуацию с наличием масок в хабаровских аптеках обуславливает не только повышенный спрос, но и попытки спекуляции дефицитным товаром. Дело в том, что "некие структуры" оптом скупают средства индивидуальной защиты для их дальнейшей перепродажи с наценкой или вовсе вывоза груза в КНР. Под видом юридических лиц пытаются скупить сто тысяч масок, двести, триста тысяч. На складах города Хабаровска три недели назад было порядка полумиллиона масок. Через неделю изделия уже скупили, – заявили в Министерстве здравоохранения Хабаровского края. – Для борьбы со спекуляцией сеть ввела ограничение – теперь в аптеках "Фармация" одному человеку можно купить не больше 15 масок.

Среди посетителей хабаровского железнодорожного вокзала нет ни одного человека в медицинской маске. А вот охрана и сотрудники – почти все с защитными средствами.

– Утром мы выдаем на смену 150 штук масок, – рассказывает Любовь Лисичникова, дежурная по станции Хабаровск-1. – Кроме того, у нас есть по 75 пар перчаток, жидкое обеззараживающее мыло для рук. Все это идет на смену: для кассиров, работников камеры хранения, комнаты отдыха, зала ожидания, туалета. Сотрудники меняют маски как положено по инструкции – раз в два часа.

На досмотре пассажиров перед рамками металлоискателя двое охранников, Тимофей Шипилов и Александр Баженов. Один из них – в маске. А другой – без.

– Я сегодня позже на смену вышел, потому не успел получить маску, – объясняет Александр Баженов. – Да и вообще не знаю, зачем оно нужно.

Коллега, хоть и не снимает массу, но с товарищем согласен.

– Вирус же как: кашлем распространяется, воздушно-капельным путем, – объясняет Тимофей Шипилов. – А у нас эти маски неплотно прилегают. А когда вещи осматриваем, сумки – все равно прикасаемся к людям, тут точно маской не отделаешься. Бывает же, одежду трогаешь, вещи в багаже – чтобы проверить, нет ли чего запрещенного. Так и что маски эти? Для галочки если только они нужны.

Вместе с тем, замечают сотрудники охраны, поток пассажиров из Азии не иссяк с началом эпидемии.

Вирус ксенофобии

Сухопутная граница с Китаем в регионе закрыта, рейсы из Хабаровска в Харбин и Фуюань отменены, однако городской аэропорт ежедневно принимает самолеты из Таиланда, Кореи, Вьетнама и Японии. Через эти страны прибывают граждане КНР, имеющие вид на жительство в России.

На днях рейсом из Сеула прилетели 24 гражданина Китая, которых прямо с самолета поместили в карантин на 14 дней. Для этого власти Хабаровска выделили спортивно-тренировочную базу "Юность", расположенную в пригороде. У всех пассажиров сеульского рейса тесты на вирус оказались отрицательными.

Закрытие полетов в Китай болезненно ударило по туриндустрии региона.

– Сейчас мы вообще не имеем возможности продавать туры в Китай. Пока запрет действует до 1 марта, – говорит Валентина Асеева, руководитель турфирмы, член правления Российского союза туриндустрии. – Последний рейс в Китай из Хабаровска вылетел в конце января. И на сегодня были отменены уже 6 рейсов, а это 320 человек в неделю. До марта, если не продлят запрет, не состоится еще 4 рейса – поэтому цифры получаются приличные, конечно. Сейчас мы работаем много с возвратом по путевкам, но туроператор "Русь-тур", который у нас основной, можно сказать, даже не называет нам сроки, когда придет возврат, очередь очень большая. Причем этими рейсами пользуются не только туристы, но и деловые люди.

– Но ведь можно улететь в Китай через Москву?

– Сейчас это возможно для тех, кто живет или работает в Китае. Например, у нас были те, кто приезжал в Хабаровск только на каникулы и 10 февраля должен был вылететь в Харбин. От Хабаровска до Харбина 1 час 40 минут полета. А из-за запрета "Аэрофлот" поменял им билеты на маршрут Хабаровск – Москва и Москва – Пекин. А из Пекина им пришлось еще доплачивать, чтобы попасть в Харбин.

Конечно, в первую очередь страдают сейчас те, кто напрямую связан с Китаем: предприниматели, туроператоры, семьи. У кого-то поставки мебели или одежды срываются, у кого-то овощей: случаи разные, и у каждого свои проблемы. Гостиницы в Хабаровске страдают от того, что не заполнены, ведь китайские туристы были основными иностранцами у нас здесь. Продавцы также недополучают выручку, так как платежеспособность дальневосточников оставляет желать лучшего. Транспортных услуг, соответственно, меньше предоставляется. И так по цепочке, одно за другое, все несут потери. А после этого морально и материально страдают потребители.

Но хочу сказать, что у нас так много взаимосвязей и в бизнесе, и в культурных программах, что мы поддерживаем Китай – это же наш сосед. У нас есть чат в WeChat, там мы размещали и слова поддержки, и просто какие-то обращения. И конечно, кто-то одобряет это, а кто-то мимо проходит. Но мне кажется, наша страна толерантна к китайцам. Бывают, конечно, случаи, когда сейчас некоторые едут отдыхать и говорят: "Хорошо, китайцев не будет, а то надоели!" Но я думаю, как можно их ненавидеть или так пренебрежительно относиться? Тем более что Китай принимает такие беспрецедентные меры: даже границы закрыли, чтобы вирус никуда не распространялся. И наших граждан, которые работают на китайских предприятиях, попросили не выходить на работу. А могли бы ведь сказать, мол, работа, положено выполнять, так что вирус – не вирус, неважно, приезжайте. И мы, как соседи, должны сочувствовать, и если нужна помощь – медицинскими масками, какими-то медикаментами, – то нужно обязательно помогать. Ведь это все на нас отразится в итоге, – говорит Валентина Асеева.

Однако такую толерантность в регионе проявляют не все. Антикитайские настроения каждый день подогреваются мировыми новостями о росте количества заболевших коронавирусом. А в Хабаровском крае, на форумах и в соцсетях, распространяется не менее опасный информационный вирус ксенофобии.

– Надоели эти чесотки ходячие. Что ни вирус, то Китай… – пишут одни.

– Ну 24 разместили, дали им спальное место и кормили 2 недели, а их на минуточку больше миллиарда, повалят тысячами и всех будем кормить по две недели?) Развернуть самолет и обратно пусть летят, – возмущаются другие.

– Пусть у*****т в свою страну, – защищают родину третьи.

Также многие авторы комментариев уверены: "Мы – богатыри, это только там в Азии мрут от вирусов всяких". Кто-то советует лечиться водкой, а маски называет блажью. Однако туристов из Китая, которые еще иногда встречаются на центральной площади Хабаровска, возле ледяных скульптур, большинство местных "богатырей" предпочитает обходить стороной. Мало ли что.

В конце февраля с каникул должны были вернуться китайские студенты, которые учатся в хабаровских вузах. Всего в крае зарегистрировано 864 студента из КНР, из которых 654 человека отправились на новогодние каникулы на родину.

– Когда студенты и преподаватели смогут вернуться на учебу – пока непонятно, – говорит преподаватель одного из вузов Виталий Блажевич, – У нас начало семестра отложили на неделю, до 24-го февраля. Но потом начнутся все занятия онлайн. Такая система должна проработать предварительно только две недели. С этим есть проблемы – все материалы онлайн, сама система не совсем понятная, я до сих пор не могу зарегистрироваться. Так что пока находим по возможности все материалы просто в электронном виде. Со студентами создали группы в WeChat, там общаемся. Так что думаю, через мессенджер и будем учиться в основном, а в систему скидывать отчетность.

Килограмм помидоров за 1400 рублей

Всего пару недель назад вид бананов в Хабаровске ни у кого не вызывал никаких подозрений. Теперь же многие обходят торговцев фруктами стороной.

– А вы знаете, что недавно на оптовой базе китаец ящиками выкидывал бананы? – рассказывает пенсионерка Светлана. – Я его спросила – а почему выкидываешь? А он мне – они плохие, плохие. Точно, говорю, вирус в них!

Конспирологические настроения преобладают в уличных разговорах и в соцсетях.

– Школы почему-то не закрыли на карантин, а базу для зараженных выделили. Да еще спешно нашли (место) – значит не просто же так, разводка какая-то! – верит в худшее хабаровчанин Валерий. – Говорят, что в Китае уже больше 30 тысяч случаев подтвержденных – вранье все, наверняка больше, китайцев-то вот сколько! Может, это план такой у китайского правительства – проредить немного население свое и навредить нашей экономике?!

После закрытия границы с Китаем на Дальнем Востоке возник дефицит овощей и зелени. Рынок отреагировал мгновенным повышением цен. Всего за день стоимость килограмма огурцов подскочила почти в три раза: с 200 рублей до 500 и выше. За килограмм помидоров на рынке просили 1200–1400 рублей. Заодно некоторые продавцы подняли цены и на отечественные дикоросы.

– Наш папоротник-то почему подорожал? – возмущается хабаровчанка Жанна. – Это же местный продукт, дальневосточный. Ему-то вирус каким боком?

После трех дней пустых полок в супермаркетах и на рынках границу между Россией и Китаем открыли – но только для овощей. Проблема дефицита потеряла остроту, цены упали, но "осадочек остался". "Теперь мы узнали, – пишут в соцсетях жители Хабаровска, – что Китаю даже и нападать на нас не надо, перекроют поставку еды, и мы через годик тут сами загнемся".

Число новых случаев заражения в Китае, по данным местных властей, 20 февраля достигло минимума, начиная с 23 января – это, в частности, связано с перепроверкой сделанных ранее тестов и корректировкой результатов: в целом ряде случаев диагноз не подтвердился. Однако это не единственная новость: выяснилось, что некоторые из тех, кто числился выздоровевшим, вновь стали носителями вируса – не ясно, идет ли речь о рецидиве или повторном заражении. Кроме того, в Китае предположили, что коронавирус может стать хроническим, циркулируя как эпидемиологический грипп на протяжении длительного времени. Между тем ученые предполагают, что эпидемия коронавируса может прийти в Россию осенью 2020 года.


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