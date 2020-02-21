Власти снова начали помощь убыточным цементным заводам 4 21.02.2020, 14:04

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Ранее правительство заявляло, что больше не будет оказывать помощь этой отрасли.

Белорусские власти обеспечили гарантированный сбыт продукции всех трех цементных заводов. Соответствующее постановление правительства опубликовано на Национальном правовом портале, пишет сайт naviny.by.

Документ принят «в целях обеспечения в 2020 году эффективной загрузки субъектов отечественного строительного комплекса, производственных мощностей организаций цементной промышленности, увеличения использования цемента при строительстве объектов транспортной инфраструктуры».

Государственные организации в течение десяти дней должны заключить с заводами-производителями договора поставки цемента в объеме 3,46 млн тонн, предусмотрев равномерную его выборку в течение этого года.

Министерству транспорта и коммуникаций, облисполкомам и Минскому горисполкому поручено обеспечить в этом году потребление цемента при строительстве (капитальном ремонте, возведении, реконструкции) объектов транспортной инфраструктуры в объеме 402,4 тысячи тонн.

Министерство архитектуры и строительства в течение года должно «обеспечить бесперебойную отгрузку цемента организациями-изготовителями в адрес покупателей и торговых организаций в объемах, предусмотренных договорами». На это ведомство возложен контроль за выполнением постановления Совета министров.

В Беларуси цемент производится на трех заводах: ОАО «Красносельскстройматериалы», ОАО «Белорусский цементный завод» и ОАО «Кричевцементношифер».

В прошлом году, по данным Белстата, в стране было произведено 4,7 млн тонн цемента. Если в 2020 году этот показатель останется на том же уровне, то правительственным постановлением трем заводам гарантирован сбыт 72% выпускаемой продукции. При этом немалые объемы цемента отправляются на экспорт. В прошлом году было отгружено 1,5 млн тонн.

Цементная отрасль, в модернизацию которой было вложено 1,2 млрд долларов, является проблемной. В 2018 году суммарные убытки трех цементных заводов выросли более чем в два раза и составили 220 млн рублей, а задолженность по кредитам и займам превысила 1 млрд долларов.

В мае прошлого года указом президента цементным заводам была оказана масштабная господдержка. Им предоставили отсрочки и рассрочки по погашению кредитной задолженности, а также налоговые льготы. При этом в правительстве заявляли, что больше цементным заводам государственная помощь оказываться не будет.

«Приняты решения о поддержке цементных заводов. Решения непростые, но я уверен, что это решения окончательные. Больше по этим предприятиям мы к президенту за поддержкой не пойдем. Да и никакой новой поддержки в указе нет. Это просто реструктуризация уже накопленных обязательств», — говорил первый вице-премьер Александр Турчин.