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Премьер-министр Украины: Наша экономика продолжает расти быстрее, чем в Европе

  • 21.02.2020, 14:32
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Премьер-министр Украины: Наша экономика продолжает расти быстрее, чем в Европе
Алексей Гончарук
Фото: kmu.gov.ua

Алексей Гончарук заявил, что Украина вернула доверие международных партнеров.

Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук сказал во время отчета правительства в парламенте, передает корреспондент censor.net.

Гончарук отметил, что Украина вернула доверие международных партнеров.

"Это можно подтвердить реальными цифрами. Год назад Украина занимала в гривне вдвое дороже (20%), чем сейчас (9%). Если мы продолжим продавать в этом направлении, ресурсы для нашего государства будут дешеветь", - сказал Гончарук.

По его словам, также "абсолютно все рейтинговые агентства улучшили суверенный рейтинг Украины".

"И то же продолжит происходить весной, если будет сохранен тот курс, который мы с вами взяли. То есть ситуация макро продолжает улучшаться. Экономика продолжает расти. Она продолжает расти быстрее, чем в Европе. В четвертом квартале темпы роста снизились - это правда. Это вызвано абсолютно объективными факторами, как, например, - у нас значительно дешевле газ, чем прошлой зимой, гораздо меньше произведенной и потребленной электроэнергии, и она дешевле, чем прошлой зимой. Например, октябрь и ноябрь были очень неудачными с точки зрения конъюнктуры внешних рынков для нашей промышленности", - сказал премьер.


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