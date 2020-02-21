Ученые рассказали, как поддержать силу ума 5 21.02.2020, 14:41

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Cпециалисты посоветовали, как держать мозг в тонусе.

Американские ученые выяснили, что лучшим способом поддержать когнитивные способности мозга для людей старше 30 лет является разнообразная деятельность. Выводы ученых в начале февраля опубликовало издание The Journals of Gerontology, пишут «Известия».

По мнению специалистов, мозг постоянно должен испытывать нагрузку, поскольку это действенный способ остановить его старение. По словам исследователей из Университета Южной Флориды, в течение дня человек может заниматься разными делами: готовкой, работой, едой, просмотром телевизора, чтением книг, спортом, но для хорошей загрузки мозга этого недостаточно, поэтому чем больше задач человек себе поставит, тем активнее и здоровее будет его мозг, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Выводы ученых подтверждают результаты масштабных исследований с участием 732 человек в возрасте от 34 до 84 лет. Эта же группа была опрошена 10 лет спустя, пишет «Ридус». Люди, которые изучали что-то новое на постоянной основе, включая иностранные языки, демонстрировали лучшие когнитивные способности, чем испытуемые, рутинно проводившие время.

По словам экспертов, многоплановая ежедневная активность позволяет накопить интеллектуальные и социальные навыки, а жизненный опыт — образование или досуг — может помочь компенсировать прогрессирующую болезнь Альцгеймера. Кроме того, это положительно влияет на объем рабочей памяти, беглость речи, внимание, вербальную память, скорость обработки информации и рассуждения.

В январе 2019 года американские ученые пришли к выводу, что физическая активность, в частности прогулки или дела по дому, помогают сохранять память и мышление, даже если у человека есть повреждения мозга или биомаркеры, связанные с деменцией.