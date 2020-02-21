Россия предложила Беларуси снижать премии по ценам на нефть каждый год

Россия предложила Беларуси снижать премии по ценам на нефть каждый год8
- 21.02.2020, 14:47
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Минск уже осведомлен об этом.
Российская сторона предложила Беларуси снижать премии по ценам на поставляемую нефть примерно на $2 за тонну каждый год, то есть пропорционально снижению экспортной пошлины. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
«Предложен подход, учитывающий снижение экспортной пошлины. <… > Это позволит частично компенсировать эффект от уменьшения экспортной пошлины», — сказал Новак, добавив, что Минск уже осведомлен об этом.
Потери Беларуси от налогового маневра в 2020 году Лукашенко сегодня оценил в $420-430 млн при объемах поставки российской нефти в 24 млн т ежегодно.