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Россия предложила Беларуси снижать премии по ценам на нефть каждый год

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  • 21.02.2020, 14:47
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Россия предложила Беларуси снижать премии по ценам на нефть каждый год

Минск уже осведомлен об этом.

Российская сторона предложила Беларуси снижать премии по ценам на поставляемую нефть примерно на $2 за тонну каждый год, то есть пропорционально снижению экспортной пошлины. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

«Предложен подход, учитывающий снижение экспортной пошлины. <… > Это позволит частично компенсировать эффект от уменьшения экспортной пошлины», — сказал Новак, добавив, что Минск уже осведомлен об этом.

Потери Беларуси от налогового маневра в 2020 году Лукашенко сегодня оценил в $420-430 млн при объемах поставки российской нефти в 24 млн т ежегодно.


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