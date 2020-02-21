«Баста!»: Белорусские чиновники генерируют бред по определенному графику? 4 21.02.2020, 15:00

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В Казахстане, говорят, идею подсмотрели.

Не успели белорусы удивиться конкурсу «Успей пробить талончик за 15 секунд», как появилась новая идиотская идея – запретить критиковать учителей, пишет Telegram-канал «Баста!».

- В последнее время происходит немало событий негативного характера, когда ученики пытаются давить на педагога, а порой и оскорбляют его. Обществу необходимо стать на защиту учителя, - заявила Ольга Чуприс, замглавы администрации диктатора.

В Казахстане, говорят, идею подсмотрели.

Идиотизм данного предложения обсуждать не будем, оставим это возмущенным родителям школьников. Просто пару риторических вопросов.

Почему все новые идеи диктатор и его подчиненные берут то в Казахстане, то в Китае, то еще где-то на задворках цивилизации? Почему нельзя посмотреть на наших соседей на Западе и хоть чему-нибудь поучиться у них? У поляков, например – они же ближе к нам, чем казахи.

У нас уже есть статья за оскорбление Лукашенко. Ее наличие в УК понятно – диктатора белорусы ненавидят. Неужели учителей тоже не любят - настолько, что им требуется защита? Почему так случилось? Может, из-за их участия в фальсификации выборов? Да нет, вряд ли, не может быть. Тогда почему?