В Эстонии председатель горсобрания попросил снизить ему зарплату 1 21.02.2020, 15:37

Ааре Объяртел считает несправедливым получать высокую зарплату.

Председатель горсобрания Нарва-Йыэсуу Ааре Объяртел попросил снизить ему зарплату с 2000 евро до 1100 евро, сообщает rus.err.ee.

Председатель считает несправедливым получать высокую зарплату, так как он работает еще и в муниципальной фирме KA Vaiko AS, где занимает должность административного директора.

Депутаты городского собрания Нарва-Йыэсуу 26 февраля рассмотрят предложение снизить зарплату председателя.

Ааре Объяртел с 2011 года состоит в Социал-демократической партии, на муниципальных выборах 2017 года набрал 86 голосов по списку Центристской партии. После выборов перешел на сторону победившей фракции «Общий дом».