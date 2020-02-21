Фотофакт: Птица, которой 46 тысяч лет 3 21.02.2020, 15:40

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Ее нашли в Сибири.

В Сибири около деревни Белая Гора обнаружили на удивление хорошо сохранившиеся останки птицы ледникового периода. Об этом пишет tut.by со ссылкой на журнал Communications Biology.

Эта птица была найдена местными охотниками за костями мамонта и передана группе экспертов. Радиоуглеродное датирование показало, что она жила около 46 000 лет назад, а генетический анализ идентифицировал ее как рогатого жаворонка (Eremophila alpestris).

Hello world!



I have literally not tweeted in c. 30,000 years!



I have been frozen in permafrost since the last Ice Age, and was just found at 7 meter's depth, 200 meters inside an ice tunnel in Siberia.



Not sure what species I am. Any ideas, Twitter? pic.twitter.com/kXO3CBeyYF — Love Dalén (@love_dalen) September 10, 2018

Кроме того, исследование показало, что птица может быть предком двух ныне живущих подвидов жаворонка, один из которых обитает на севере России, а другой в монгольской степи. Это подразумевает, что климатические изменения, которые произошли в конце последнего ледникового периода, привели к образованию новых подвидов.

Птица сохранилась в значительной степени благодаря холоду вечной мерзлоты, но этот образец находится в необычайно хорошем состоянии.

Ученые, работающие в этом районе, также обнаружили образцы тел других древних животных, таких как волки, мамонты и шерстистые носороги. В частности, там был найден загадочный щенок возрастом 18 тысяч лет, который является то ли волком, то ли собакой, то ли еще каким-то видом.