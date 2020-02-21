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Текущий ремонт подъездов многоквартирных домов станут оплачивать их жильцы

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  • 21.02.2020, 15:45
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Текущий ремонт подъездов многоквартирных домов станут оплачивать их жильцы

Плату за такие работы включат в «жировку».

Министерство жилищно-коммунального хозяйства изменило постановление о порядке текущего ремонта жилищного фонда и о периодичности выполнения технического обслуживания, пишет svaboda.org.

Официальные тексты изменений еще не опубликованы, но о сути изменений агентству «Минск-новости» рассказал заместитель генерального директора «Минского городского жилищного хозяйства» Тимофей Кремез.

«Увеличен перечень работ, которые будут выполняться за счет средств населения, - рассказал он. - Фактически все, что находится в подъезде, а также входные двери, будет ремонтироваться за средства жильцов».

По его словам, жильцов придется платить за:

окраску стен;

восстановление конструкционных элементов, в том числе дверей и перил;

ремонт шахты и кабины лифта;

замену или восстановление ручек, петель, доводчиков и других элементов дверей и окон;

замену разбитых стеклопакетов, если такие ставили при капремонте.

Плату за такие работы включат в «жировку». О некоторых работах будут спрашивать жильцов перед тем, как их проводить: например, «если опасности нет, но поменять двери не мешало бы».


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