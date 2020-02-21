закрыть
21 февраля 2020, пятница, 17:14
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Догнать Польшу: какой план нужен Украине

2
  • Анатолий Амелин
  • 21.02.2020, 15:55
Догнать Польшу: какой план нужен Украине
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Деньги для экономики здесь играют важнейшую роль.

Украине нужно 20 лет, чтобы догнать Польшу. Знаете, почему и что нас отличает?

1. Деньги

Польша создала условия для привлечения огромных капиталов! Объем прямых иностранных инвестиций в Польшу ($273 млрд) и субсидий ЕС ($120 млрд) за историю независимости составили совокупно почти $400 млрд. За это же время ВВП Польши вырос на $500 млрд — с $85 млрд до $585 млрд. Только в 2018 году инвестиции в Польшу составили почти $15 млрд (в Украину $2,5 млрд), в том числе американские инвестиции в Польшу — более $43 млрд.

2. Почему Польше доверяют деньги, а Украине нет

Ответьте, вы будете инвестировать в проект:

— О котором знаете мало и только плохое?

— Который «не упакован», то есть у вас просто просят денег, но не говорят конкретно на что и почему это должно быть Вам, как инвестору, интересно?

— Инициаторы которого постоянно ссорятся друг с другом и не могут договориться о целях своего проекта?

— Ну и о котором в прессе только негатив?

3. План

Польша системно принимала и выполняла 5-ти летние планы развития экономики в рамках 10-ти (иногда и 20-ти летних стратегий). Нет, это не плановая экономика, это комплекс мер правительства по ее стимулированию. Инвестору этот формат понятен, и он приходит. Срок реализации крупных проектов начинается от 3−5-ти лет. На меньше нет смысла заходить.

Глядя на Украину, какой горизонт планирования имеет инвестор? 3 года или 1 год? Украинский бизнес в среднем планирует на год. Можно ли в таком формате строить крупное производство?

4. Стратегия

Один из известных консультантов нашего премьера мне не раз говорил, что долгосрочные стратегии не возможны (!) Будто нельзя строить долгосрочные прогнозы в быстроменяющемся мире… Но эти так называемые консультанты путают прогнозирование с программированием. Например, бизнес-план — это не прогноз, а план развития, который строится на прогнозах и допущениях. И, к слову, этот консультант польского происхождения.

Теперь несколько примеров из той же Польши:

— Стратегия до 2030 года (документ 2013 года), стратегия устойчивого развития Польши до 2025 года (документ готовился в 2000-м году), национальная стратегия развития 2020.

С тех пор был создан пакет стратегий, документы, которые в настоящее время действуют, приняты. Также действует создание правовой базы для предлагаемых решений.

1) Стратегия инноваций и эффективности экономики (Министерство экономики).

2) Стратегия развития человеческого капитала (Министерство труда и социальной политики).

3) Стратегия развития транспорта (Министерство транспорта, строительства и морской экономики — современное Министерство инфраструктуры и развития).

4) Стратегия энергетической безопасности и окружающей среды (Министерство экономики) — еще не принята правительством.

5) Эффективная государственная стратегия (Министерство администрирования и оцифровки).

6) Стратегия развития социального капитала (Министерство культуры и национального наследия).

7) Стратегия устойчивого развития сельских районов, сельского хозяйства и рыболовства (Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов).

8) Стратегия развития системы национальной безопасности Республики Польша (Министерство национальной обороны).

9) Национальная стратегия регионального развития — районы города, сельские районы (Министерство регионального развития — сегодняшнее Министерство инфраструктуры и развития) — Стратегия находится во вкладке, посвященной этому.

10) Национальная стратегия регионального развития на 2010−2020 годы: регионы — города — сельская местность.

Концепция национального пространственного развития до 2030 года — совет министров Польши утвердил его 13 декабря 2011 года. Это самый важный документ, касающийся пространственного порядка Польши. Его стратегической целью является: эффективное использование пространства страны и ее разнообразных потенциалов развития для достижения конкурентоспособности, увеличения занятости и повышения эффективности государства, а также социальной, экономической и пространственной сплоченности в долгосрочной перспективе.

К слову, Украина, по оценкам UIF может догнать Польшу к 2030 году, только расти нам нужно не на 6% в год, а на 10%. И деньги для экономики здесь играют важнейшую роль. Но есть ли в Украине правители, способные мыслить стратегически и реализовать предложенный план?

Анатолий Амелин, «Фейсбук»


популярное за неделю

Мнение

Странные экскурсии
Странные экскурсии Ирина Халип
Трон опрокинут
Трон опрокинут Андрей Исаков
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу Андрей Санников
Каша и нефть как отвлекающий маневр
Каша и нефть как отвлекающий маневр Ирина Халип