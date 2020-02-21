Что вдохновляло солдат и офицеров Тадеуша Костюшко 21.02.2020, 16:06

История восстания под руководством славного сына нашей земли.

Памятники этому великому человеку, имя которого известно всему миру, есть не только в Польше, Беларуси, но США и Швейцарии. Высочайшая гора в Австралии носит имя Костюшко. В честь доблестного воина Тадеуша Костюшко назван курган вблизи Кракова, пишет «Литвин».

Сын белорусской земли, профессиональный военный, в свое время он принимал участие в борьбе колонистов США за свободу. После раздела в 1793 году собственной страны между Россией и Пруссией Костюшко возглавил восстание поляков и литовцев. Выбор повстанцев предводителя был не случайным – они надеялись, что непререкаемый авторитет Тадеуша, не проигравшего в ту пору ни одного сражения, подтолкнет Францию, и она также примет участие в войне за правое дело. Однако помощи с этой стороны они не дождались.

Одним из условий принятия командования Тадеушем было отстаивание всенародных прав. Он заявил: «За одну шляхту биться я не стану». Если бы руководители ополчения прислушались к его мнению, восстание смогло перерасти в настоящую революцию. Однако дворянам было не по нраву предоставление свобод рядовым гражданам и тем более согласно изданного в начале восстания акта (Полонецкого универсала) прав крестьянству. Призывы Костюшко не были услышаны.

Уже в начале апреля 1794 года по всему королевству одновременно вспыхнули мятежи. Первую схватку под Рацлавицами с подоспевшими под предводительством генерала Тормасова русскими войсками Костюшко успешно выиграл. В битве он использовал не привычную тактику наступления, при которой войско двигалось сомкнутым плечо к плечу строем, а прицельный огонь из-за естественных ландшафтных укрытий.

Первоначально русским удалось смять польскую кавалерию. Однако Тадеуш направил в обход отряд добровольцев, которые молниеносно атаковали не ожидавшего нападения противника. В результате повстанцам удалось захватить не только 12 орудий, но и знамена врага. Одновременно Тадеуш атаковал левый фланг русских.

Воодушевленные первой значительной победой, восставшие ликовали. К ним присоединились польские шляхтичи, Курляндия и почти вся Литва. Победа стала толчком для Варшавского восстания, в результате которого русские были вытеснены из города.

Поворотным моментом стало появление 10-тысячного войска под предводительством Суворова. Им был взят Кобрин и разбита значительная армия мятежников под предводительством Сераковского. Части генерала Денисова, русского полководца, встретившись с прусскими войсками, смогли разбить мятежников под Щекоцинами. Взят был и Краков. Войску Тадеуша пришлось отойти к Варшаве.

Причиной поражения стало как недостаток вооружения повстанцев, так и несогласованность действий его руководства.

Костюшко, попытавшийся помешать объединению русских войск, грозившее его армии полным поражением, под Мацеевичами был ранен, а затем пленен. Русский генерал Денисов, с уважением относившийся к знаменитому противнику и считавшего его «великим человеком», дал своим солдатам команду во что бы то не стало спасти раненого Костюшко и вынести его с поля боя.

В октябре русские подступили к Праге. В распоряжении Суворова было уже 25 тысяч человек и 90 орудий. Повстанцем же не хватало ни сил, ни оружия для обороны. В результате после артиллерийского обстрела и штурма города он пал. В плен попало около 10 тыс. мятежников. Убитых было еще больше – свыше 15 тысяч человек.

25 октября руководителям ополчения по просьбе жителей Варшавы пришлось подписать акт капитуляции. Магистр же города собственноручно выдал Суворова ключи от города. После восстания 1794 года между Россией, Пруссией и Австрией произошел третий, последний раздел Речи Посполитой, в результате которого когда-то мощное государство просто перестало существовать.