«Из подъезда выносили мумию» 6 21.02.2020, 16:27

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Мертвая минчанка более двух лет пролежала в квартире при горящем газе.

Ящик этой квартиры на Плеханова забит жировками по самое не хочу. Последняя — почти на три тысячи рублей — довольно аккуратно сложена и торчит наружу. Видно, что ее уже изучали любознательные соседи. Семья из троих женщин — матери и дочек — жила в панельке со дня заселения жильцов в девятиэтажку. То есть с 1975-го. Соседи рассказывают, что мать была довольно общительной женщиной. Безобидной, хоть и выпивала. О дочерях такого сказать не могут: женщины вели трезвый образ жизни, но ни с кем не здоровались и не хотели работать, пишет onliner.by.

В 2000-х у матери семейства случился инсульт. Дочки не хотели за ней ухаживать, в подъезд из квартиры тянулся тошнотворный запах лежачего человека. Дочери — Светлана и Татьяна — решили отдать маму в дом престарелых.

— Старшая, Света, однажды приходит ко мне и говорит, мол, дайте паспорт — приедет нотариус, хочу маму определить в дом престарелых. Я стала свидетелем и сказала, что хорошо отношусь к их матери и что ее не стоит отправлять в интернат. Но за ней никто не ухаживал, в квартире пахло... И они очень-очень бедно жили, — рассказывает соседка Тамара Семеновна.

Однажды она принесла своей знакомой варенье и спросила, почему их младшая Таня не работает. Но ее никто в семье не осуждал, только говорили, что та забирала пенсию у матери. В 2013-м та умерла. Света и Таня остались одни. Больше родственников у них не было.

— После этого я спрашивала у Тани, работает ли она. Отвечала, что нет. Я предлагала отдать ей кое-какую одежду, но она отказывалась. Позже вижу — Таня в хорошем светлом пальто. Оказалось, старшая сестра стала работать и содержала себя и Таню, — говорит соседка.

В 2015-м к дому подъехала скорая и катафалк — умерла и Светлана. Почему, никто не знает до сих пор.

— Одна соседка спросила у Тани, почему умерла ее сестра, но та только вызверилась: не ваше дело, — рассказывает другая соседка Наталья (имя изменено ее просьбе).

Таня жила дальше. Нигде не работала, ее почти никто не видел — все время сидела дома. А потом женщина стала ходить по мусоркам.

— Я предложила накормить ее, но Таня отказалась. Они никогда не принимали угощений. После этого я не видела Таню, но соседи говорили, что встречали ее с двумя женщинами — ходила по улице, — вспоминает Тамара Семеновна. — Мы с более молодой соседкой подходили к дверям квартиры проверить, пахнет или не пахнет, нюхали, но ничего не было слышно. Говорят же, что газ горел, но было бы слышно тепло какое-то — ничего не было.

Соседка Наталья уверена: Тани не стало в августе 2017 года. Их квартиры находятся в одном тамбуре, и Наталья всегда слышала, как кто-то заходил. Но с 2017 года настала тишина.

— По дому ходили газовщики, в квартиру Тани стучали судебные приставы (вероятно, из-за большой задолженности по жировке. — Прим. ), но в ее квартиру никто не мог попасть. Мы давно заподозрили что-то странное и просили участкового зайти и проверить. Но, видимо, никто так и не приходил, — говорит минчанка.

Все раскрылось в прошлую пятницу, 14 февраля. Соседка Тани снизу заметила течь на потолке, забила тревогу и вызвала специалистов. Вскрыли замок, нашли Таню мертвой в квартире — одну, среди аккуратно расставленных мешков с мусором и с включенной газовой конфоркой.

— Я видела в окно... Мумия — цветом темнее этого (указывает на коричневый кухонный шкафчик. — Прим.). Ноги скорченные, высохшая, но почему-то голая была. Соседка, которая была понятой, рассказала: голова была с кулачок.

В этом году Тане мог бы исполниться 51 год.

— Если бы я знала, что газ! — восклицает напоследок соседка Наталья. — После взрыва в доме неподалеку я так этого боюсь! Даже на двери повесила памятку для сына, чтобы обязательно перекрывал перед уходом. Но памятка не помогла бы, если бы там случился взрыв... Получается, два года мы жили как на пороховой бочке.

Следователи, милиция и судмедэксперты осмотрели место происшествия.

— Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Все обстоятельства выясняются, — сообщили в УСК по Минску.