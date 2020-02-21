Ученые рассказали, как образование влияет на продолжительность жизни 10 21.02.2020, 16:42

Исследование охватило жителей четырех американских городов.

30-летнее исследование, охватившее жителей 4 американских городов, убедительно показало, что именно уровень образования является ключевым фактором продолжительности жизни, а не доход или раса, пишет hightech.plus. Смертность на этом временном отрезке среди лиц без высшего образования оказалась в 2,5 раза выше, чем у тех, кто его получил.

В последние годы средняя продолжительность жизни в США снижается, впервые за несколько десятилетий. Эксперты называют целый ряд факторов, которые могут быть ответственны за эту ситуацию, от недоступности медицинской помощи до распространения опиоидной зависимости. Однако вычислить вклад каждого из них непросто.

Специалисты из Йельского университета и Университета Алабамы в Бирмингеме предприняли попытку выяснить, как на ожидаемую продолжительность жизни влияют уровень образования и расовая принадлежность. Для этого исследователи проанализировали данные о 5114 жителях четырех городов США. Их начали собирать около 30 лет назад, когда участникам проекта было чуть больше двадцати. С тех пор 395 из них умерли.

Анализ показал, что смертность среди чернокожих участников исследования составила 9% по сравнению с 6% среди белых. Отличались и причины смерти. В раннем возрасте чернокожие мужчины чаще умирали из-за убийств, а белые — из-за СПИДа. Впрочем, с возрастом главной причиной смерти в обеих группах стали сердечно-сосудистые заболевания и рак.

Хотя раса влияла на уровень смертности, намного более надежным предиктором продолжительности жизни оказался уровень образования. Среди людей без высшего образования смертность составила 13%, в то время как среди тех, кто закончил колледж, — 5%.

Более того, когда данные о цвете кожи и образовании совместили, расовые различия в смертности почти исчезли. Например, среди участников без высшего образования умерло 13,5% чернокожих и 13,2% белых. Уровень образования лучше всего предсказывал ожидаемую продолжительность жизни даже после включения в анализ таких факторов, как доход.

Авторы надеются, что их выводы стимулируют выработку политики по обеспечению равного доступа к образованию. Это поможет повернуть тревожную тенденцию сокращения продолжительности жизни американцев.

Канадские ученые обнаружили, что высокий уровень образования снижает риск сердечных приступов и инфаркта миокарда. Этот фактор оказался более важным, чем доход.