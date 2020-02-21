Чубаров эмоционально сравнил пути еврейского и крымскотатарского народов 21.02.2020, 16:57

Рефат Чубаров

Фото: EPA

Также глава Меджлиса крымскотатарского народа анонсировал массовые акции против российской оккупации.

Глава Меджлиса Рефат Чубаров заявил о схожести исторических путей еврейского и крымскотатарского народов.

Чубаров в интервью Радио НВ процитировал слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сказанные им на Всемирном форуме памяти Холокоста 2020 года, об опасности отсутствия у нации «голоса, территории и щита».

«Нечто подобное сейчас [происходит] с нами: мы якобы живем на своей земле, в Крыму (подавляющее большинство из нас), но не владеем ею — там оккупанты, они управляют всеми процессами. Более того, они имеют инструменты, благодаря которым вытесняют нас и снова и снова заселяют Крым своими людьми. <...> Но украинское государство все же каким-то образом каждый день создает тот щит, благодаря которому, дай бог, мы все защитим себя, Крым, крымских татар, Украину», — заявил глава Меджлиса.

Также Рефат Чубаров отметил, что сохранение российской оккупации полуострова будет означать «перечеркивание любых шансов на будущее» крымскотатарского народа.

В интервью он также анонсировал массовые акции против российской оккупации, которые должны пройти 3 мая в аннексированном Крыму. Их организаторами выступят члены Меджлиса и крымскотатарские активисты.