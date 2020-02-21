закрыть
21 февраля 2020, пятница, 18:07
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

В Литву массово планируют вернуться эмигранты

1
  • 21.02.2020, 17:10
  • 1,409
В Литву массово планируют вернуться эмигранты

Поступает большое количество запросов.

Перемены в Англии вызвали массу перемен. Правительство Великобритании представило новый порядок эмиграции – в страну не будут впускать гастарбайтеров и невладеющих английским работников. Координатор проекта "Выбираю Литву" Эмилия Олешкевич рассказала Delfi, с какими вопросами к ним обращаются возвращающиеся в Литву люди, и уверяет, что в последнее время им массово звонят эмигранты.

На вопрос, растет ли количество людей, возвращающихся в Литву, собеседница дала положительный ответ. По ее словам, звонит множество людей.

"Мы можем оперировать только цифрами, которые получает наш центр, в январе этого года поступило рекордное количество звонков. Было больше 1200 запросов, а в декабре - 900.

Интерес растет. Конечно, иногда сложно сказать, когда люди вернулись. Некоторые звонят из Великобритании, но немалое количество людей звонит из Литвы, когда сталкивается с проблемами", – сказала Олешкевич.

Она рассказала, что звонят и люди, которые живут очень бедно.

"Мы работаем с теми, кто возвращается, нам задают разные вопросы. Чаще всего они связаны с документами, какие надо привезти, какими должны быть первые шаги, как декларировать место жительства, оформить страхование здоровья, как обстоят дела с пенсией, популярные вопросы - школы и детские сады", – сказала Олешкевич.

"Интересуются и тем, какую помощь могут получить малоимущие люди, какие у них возможности, если у них нет своего жилья и близких, которые могут их приютить. Бывают такие вопросы, но нечасто", – заметила специалист.

Delfi напоминает, что правительство Великобритании намерено пресечь поток дешевой рабочей силы из стран ЕС, хочет сократить количество эмигрантов на фабриках и на складах, в гостиницах, в заведениях общепита.

Правительство Британии обнародовало новые иммиграционные правила, которые должны вступить в силу после того, как страна окончательно перестанет быть частью Европейского союза к концу этого года.

Переходный период должен окончательно завершиться 31 декабря 2020 года.

Эти правила ощутимо осложнят возможности поиска и получения работы в Британии для обладателей европейских паспортов, в то же время облегчат эту задачу для всех остальных.

В правительстве говорят, что после брексита приоритет будет отдаваться профессиональным качествам, а не стране происхождения соискателя визы. Все трудовые мигранты должны быть поставлены в равные условия, объясняют в правительстве.

В настоящее время граждане европейских стран могут свободно приезжать в Британию, чтобы жить и работать.

Неквалифицированные работники из-за рубежа в будущем не получат британских рабочих виз.

В своем предвыборном манифесте консерваторы обещали внедрить систему выдачи рабочих виз в зависимости от количества набранных баллов. Сейчас стали известны подробности.

За наличие профессиональной квалификации и опыта, предложения от конкретного работодателя и обладание дефицитной для британской экономики специальностью будет начисляться по 20 баллов.

За достаточное знание английского языка и вузовский диплом по профилю предполагаемой будущей работы - по 10 баллов.

За высшее образование по специальности, входящей в перечень дефицитных, - 20 баллов. За предполагаемую зарплату в диапазоне 23069-25599 фунтов в год - 10 баллов, выше - 20 баллов.

Таким образом, максимально можно набрать 110 баллов. Для получения рабочей визы потребуется 70.


популярное за неделю

Мнение

Странные экскурсии
Странные экскурсии Ирина Халип
Трон опрокинут
Трон опрокинут Андрей Исаков
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу Андрей Санников
Каша и нефть как отвлекающий маневр
Каша и нефть как отвлекающий маневр Ирина Халип