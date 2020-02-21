В Италии подтвердили шесть случаев коронавируса
- 21.02.2020, 17:13
Первый пациент заболел после встречи с другом, который недавно вернулся из Китая.
Шесть итальянцев сдали положительные тесты на коронавирус в северной итальянской области Ломбардия. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Ansa.
«У нас есть шесть случаев коронавируса», - заявил на пресс-конференции член совета Ломбардии Джулио Галлера, добавив, что сотни людей, контактировавших с пациентами, в настоящее время проходят тестирование на предмет заражения.
Это первые известные случаи локальной передачи в Италию потенциально смертельной болезни.
Первичный пациент заболел после встречи с другом, который недавно вернулся из Китая. По словам Галлера, 38-летний пациент «находится в реанимации, его состояние лучше, чем минувшей ночью».
Друга, с которым он встречался, и его семью также поместили в карантин. «Мы еще не знаем, от кого распространился вирус, возможно, он не от нулевого пациента, может быть и так, что первый больной уже выздоровел», - пояснил Галлера.
Жителям северных городов Кодоньо и Кастильоне-д'Адда настоятельно рекомендовалось оставаться дома, пока продолжаются медицинские обследования.