закрыть
21 февраля 2020, пятница, 18:08
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

В Италии подтвердили шесть случаев коронавируса

  • 21.02.2020, 17:13
В Италии подтвердили шесть случаев коронавируса

Первый пациент заболел после встречи с другом, который недавно вернулся из Китая.

Шесть итальянцев сдали положительные тесты на коронавирус в северной итальянской области Ломбардия. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Ansa.

«У нас есть шесть случаев коронавируса», - заявил на пресс-конференции член совета Ломбардии Джулио Галлера, добавив, что сотни людей, контактировавших с пациентами, в настоящее время проходят тестирование на предмет заражения.

Это первые известные случаи локальной передачи в Италию потенциально смертельной болезни.

Первичный пациент заболел после встречи с другом, который недавно вернулся из Китая. По словам Галлера, 38-летний пациент «находится в реанимации, его состояние лучше, чем минувшей ночью».

Друга, с которым он встречался, и его семью также поместили в карантин. «Мы еще не знаем, от кого распространился вирус, возможно, он не от нулевого пациента, может быть и так, что первый больной уже выздоровел», - пояснил Галлера.

Жителям северных городов Кодоньо и Кастильоне-д'Адда настоятельно рекомендовалось оставаться дома, пока продолжаются медицинские обследования.


популярное за неделю

Мнение

Странные экскурсии
Странные экскурсии Ирина Халип
Трон опрокинут
Трон опрокинут Андрей Исаков
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу Андрей Санников
Каша и нефть как отвлекающий маневр
Каша и нефть как отвлекающий маневр Ирина Халип