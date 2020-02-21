В Италии подтвердили шесть случаев коронавируса 21.02.2020, 17:13

Первый пациент заболел после встречи с другом, который недавно вернулся из Китая.

Шесть итальянцев сдали положительные тесты на коронавирус в северной итальянской области Ломбардия. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Ansa.

«У нас есть шесть случаев коронавируса», - заявил на пресс-конференции член совета Ломбардии Джулио Галлера, добавив, что сотни людей, контактировавших с пациентами, в настоящее время проходят тестирование на предмет заражения.

Это первые известные случаи локальной передачи в Италию потенциально смертельной болезни.

Первичный пациент заболел после встречи с другом, который недавно вернулся из Китая. По словам Галлера, 38-летний пациент «находится в реанимации, его состояние лучше, чем минувшей ночью».

Друга, с которым он встречался, и его семью также поместили в карантин. «Мы еще не знаем, от кого распространился вирус, возможно, он не от нулевого пациента, может быть и так, что первый больной уже выздоровел», - пояснил Галлера.

Жителям северных городов Кодоньо и Кастильоне-д'Адда настоятельно рекомендовалось оставаться дома, пока продолжаются медицинские обследования.