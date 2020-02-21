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Белорусы требуют, чтобы россияне тоже платили за проезд по белорусским дорогам

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  • 21.02.2020, 17:31
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Белорусы требуют, чтобы россияне тоже платили за проезд по белорусским дорогам
Фото: БелТА

Из-за правового казуса часть автомобилистов вообще не платит за пользование дорогами Беларуси.

На портале «Удобный город» появилась петиция, требующая справедливости в вопросе уплаты дорожного сбора, пишет The Village Беларусь.

Пока что из-за правового казуса часть автомобилистов вообще не платит за пользование дорогами Беларуси — и это, в основном россияне.

В настоящее время сложилась парадоксальная ситуация, при которой за проезд по дорогам нашей страны платят наши граждане (путём оплаты дорожного сбора для легковых автомобилей), платят граждане Украины и других стран, не членов ЕАЭС. Но за проезд легковых автомобилей из России, Армении и Казахстана не платит никто. Эти затраты ложатся на плечи белорусских налогоплательщиков.

Кроме туристов и бизнесменов, этой особенностью законодательства активно пользуются и граждане нашей страны, приобретая автомобили на российских и армянских номерах с целью избежания дорожного сбора.

Считаем, что в случае сохранения обязанности оплаты дорожного сбора гражданами Беларуси, все остальные владельцы легковых автомобилей, въезжающие на нашу территорию, тоже должны участвовать в финансировании содержания дорог. Реализовано это может быть посредством продажи виньеток, либо через систему БелТолл, либо иным образом.

Петиция будет отправлена в Министерство финансов.


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