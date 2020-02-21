Рекордное число поляков откладывает сбережения 1 21.02.2020, 17:35

Откладывать деньги получается у 53% граждан Польши.

Это первый подобный результат с 1997 года, то есть с момента, когда Главное статистическое управление начало проводить исследования потребительской ситуации в Польше (худший результат был в 2003 году, когда только 17,3% поляков заявили, что они откладывают, а 82,7% признались, что по разным причинам им не удается это сделать). С 2012 года наблюдается систематическое улучшение. В 2018 году в среднем 46,25% респондентов заявили о том, что они экономят. В августовском докладе Главного статистического управления «Доверие потребителей - август 2019 года» было отмечено ухудшение как текущих, так и будущих потребительских настроений, пишет «Польское радио».

Тенденция к экономии денег возрастает вместе с увеличением доходов поляков. Однако поляки все же экономят меньше, чем другие европейцы. По данным Евростата за 2018 год, самый высокий уровень сбережений (отношение сбережений к доходам) наблюдается в таких странах ЕС, как Люксембург (21,4%), Германия (18,5%) и Швеция (18%). Средний показатель по Европейскому союзу составил 10,3%. Показатель в Польше был ниже среднего — 4,2%, но опережал показатели в таких странах, как Кипр, Литва и Румыния.

Первым шагом, который следует предпринять при поиске способа для экономии средств, так это тщательно проанализировать постоянные расходы. Например, вы можете отказаться от дорогих ужинов в городе один раз в месяц, а затем в следующем месяце отказаться от поездок на такси. Вы также можете сочетать экономию с заботой о своем здоровье и отказаться от различных видов стимуляторов или сладких газированных напитков. Это позволит сэкономить от нескольких десятков до нескольких сотен злотых в месяц без каких-либо потерь в качестве жизни.

Также многие эксперты рекомендуют откладывать как минимум 10% ежемесячного дохода и половину любых бонусов и дополнительных доходов. Предположим, что из минимальной зарплаты на сберегательный счет (с процентами в размере 1% в год) отложим только 5% от полученной суммы, через год – это уже 275 евро, а через два года – 553 евро (с учётом налога на прирост капитала). В случае людей, получающих среднюю зарплату (875 евро нетто), после ежемесячного откладывания 10% платежа на сберегательный счет, через год мы уже будем иметь 1055 евро, а через два года - до 2120 евро.