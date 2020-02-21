Российские чиновники тратят почти cто миллионов долларов на авиаперелеты 21.02.2020, 17:50

«Трансперенси Интернешнл Россия» подсчитала расходы.

Российские министры и их подчиненные массово летают в командировки бизнес-классом за бюджетный счет, а некоторые даже пользуются частной авиацией, говорится в расследовании антикоррупционной организации «Трансперенси Интернешнл Россия», материалы которого обнародованы на ее сайте в пятницу, 21 февраля, пишет dw.com.

По данным организации, только министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров за девять месяцев прошлого года, предположительно, совершил на частных самолетах 57 перелетов, стоимость которых оценивается более чем в 3,1 млн долларов.

Расходы на авиаперелеты федеральных госслужащих с 2018 года превысили 93 млн долларов, оценивает газета «Ведомости», исходя из данных госзакупок. Причем эти данные основаны только на закупках девяти министерств из 21, информация о которых есть в открытом доступе.

Бизнес-класс и частная авиация

«Трансперенси» проанализировала транспортные расходы четырех министерств, которые публикуют подробную информацию о перелетах на портале госзакупок: Минпромторг, Минфин, Минкульт и ныне упраздненное Министерство по делам Северного Кавказа.

«Процент билетов бизнес-класса у проверенных органов власти составляют 60-80% от общих затрат на перелеты», - говорится в расследовании. Организация отмечает, что цена на билет бизнес-класса превышает эконом в три-восемь и более раз. При этом бизнесом летают даже те чиновники, которым по статусу положено путешествовать в салоне эконом-класса.

В материалах «Трансперенси» также сообщается, что у главы Минпромторга Мантурова в пользовании есть целых два частных самолета - Sukhoi Superjet 100 и Tу-204. Организация предполагает, что министр использует их не только в служебных, но и в личных целях. Несколько раз, по ее данным, самолеты приземлялись в Геленджике, где у семьи Мантуровых есть бизнес и недвижимость.

И Мантуров не единственный российский чиновник, который предпочитает частную авиацию. В октябре 2019 года частный самолет Bombardier привозил на рабочую встречу в Воронеж зампреда правительства Татьяну Голикову и экс-министра образования Михаила Котюкова, говорится в расследовании. В том же месяце бывший министр спорта Павел Колобков посетил на бизнес-джете Казань.