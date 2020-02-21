Девять рабочих мест, где можно и нужно употреблять алкоголь 1 21.02.2020, 17:42

Да, такая работа есть не только в сказках.

Cайт Bigpicture собрал список рабочих мест, где можно употреблять алкоголь:

1. Сомелье

Начнем с самого простого. Сомелье, чтобы описывать вино по-настоящему профессионально, должен его пробовать. И не только на работе: в мире существует столько видов этого напитка, что повышать квалификацию придется чуть ли не ежедневно! Конечно, профессиональный сомелье старается дегустируемый напиток не глотать. Но кто сказал, что вы уже достигли такого уровня профессионализма?

Технически стать сомелье довольно просто. Достаточно иметь интерес к вину (есть), уметь пить (еще бы) и обладать хотя бы минимальным вкусом (наработаем!). Не помешают и специализированные курсы, пройдя которые вы сможете в конце концов послать подальше опостылевший офис и ступить на не очень ровную дорожку специалиста по вину.

2. Литератор

Спорная, но вполне заслужившая место в нашем списке профессия. Многие знаменитые писатели никогда не скрывали своего пристрастия к алкоголю. Хемингуэй, Ремарк, Маркес, Довлатов и Сэлинджер, не говоря уже о старом прохвосте Генри Чинаски, могли пить прямо во время работы. Так что, как только найдете в себе крупицы таланта, смело начинайте вскармливать его плодами Диониса.

3. Шеф-повар

Шеф-повар вполне может прикладываться к бутылочке амонтильядо прямо во время работы. Конечно же, только в том случае, если после пары рюмок вы не начинаете сыпать перец во все подряд, будто герцогиня из Страны чудес.

4. Участник стартап-проекта

Эти ребята пьют больше, чем вы думаете. Напряженная работа, которой вынуждены заниматься все участники проекта, чтобы выйти хотя бы на самоокупаемость, требует разрядки. Вот почему даже состоявшиеся стартапы вроде крупнейшего Yelp позволяют сотрудникам пить пиво прямо во время перерыва. Неплохой обеденный час: стол для пинг-понга и пара-другая пива, правда?

5. Работник ликеро-водочного магазина

Специализированные магазины качественного алкоголя частенько устраивают дегустации для своих сотрудников. Приправленная старым добрым алкоголем пара дней в неделю вам гарантирована точно. А чтобы такую работу получить, достаточно всего лишь хорошенько поискать вакансии на рынке труда: всему остальному научат на месте.

6. Ресторанный критик

Стать ресторанным критиком довольно сложно — у вас как минимум уже должна быть аудитория прислушивающихся к вашему авторитетному мнению людей. Ну и кое-какие знания кулинарного дела тоже не повредят. Наработать и то и другое вполне реально, а результат того действительно стоит. Помимо бесплатной еды в лучших ресторанах города, вы будете получать и соответствующий меню алкоголь. Главное — не переборщить.

7. Профессиональный блогер

Набирающая популярность должность профессионального блогера подразумевает, что вы должны рассказывать людям об интересных вещах. Где проводить отпуск, в какие рестораны ходить и, самое главное, где подают самые вкусные коктейли. Чтобы стать профессиональным блогером-путешественником, вам потребуется только желание и умение находить интересные для других темы. Перешагните этот довольно невысокий входной порог и начинайте создавать карьеру — с бокалом «Негрони» в одной руке и планшетом в другой.

8. Пивовар

Варить собственное пиво — забавная идея, но даже такое занятие может стать рутиной, причем довольно скоро. Если вы, конечно, не решите дегустировать свой продукт. Кроме того, многие пивоваренные компании предлагают своим сотрудникам дегустацию новых видов пива, что может сделать вас тем самым парнем, кто пробовал новый напиток еще до того, как он стал популярным. Но получить такую работу будет не так просто. Вы действительно должны любить пиво и разбираться в технологии его приготовления. Не помешает отрастить бороду — просто для поддержания образа.

9. Сейл

Не каждый сейл может позволить себе пить на работе. Но если вы трудитесь в качестве успешного сейла в крупном бизнесе, то знаете — сделки совершаются чаще всего в барах, а не за письменным столом. Заключить выгодный контракт, подписать нужный договор проще всего в атмосфере доверия и дружелюбия. Стать таким профессионалом, которому руководитель дает карт-бланш на любые способы добиться своего, очень непросто — но работа того действительно стоит.