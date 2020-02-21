Путин проинформировал Совбез РФ об итогах разговора с Лукашенко 2 21.02.2020, 17:58

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Также обсуждалась ситуация в Сирии.

Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ итоги своего телефонного разговора с Лукашенко. Об этом пишет РБК.

«Состоялся обмен мнениями [с членами Совбеза] о перспективах дальнейшего развития российско-белорусских отношений», — отмечается в сообщении. Кроме того, глава государства обсудил с членами Совбеза ситуацию вокруг сирийского Идлиба.

На совещании присутствовали премьер-министр Михаил Мишустин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, глава СВР Сергей Нарышкин, директор ФСБ Александр Бортников и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.