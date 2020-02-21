Гомельчанин: Я хочу, что бы в моей стране работала Конституция 21.02.2020, 18:05

Валерий Слепухин

Фото: Леонид Судаленко

Валерий Слепухин обратился в ООН.

21 февраля гомельский экс-выдвиженец в депутаты от общественной организации «Рух за Свабоду» Валерий Слепухин подал индивидуальную жалобу в Комитет ООН по правам человека. На международном уровне политик продолжает начатую стратегическую тяжбу о праве общественных объединений выдвигать своих представителей в депутаты, сообщает «Гомельская весна».

Пройдя все внутренние средства защиты, гомельчанин через Комитет ООН по правам человека продолжил добиваться исполнения Основного Закона своей страны - права неправительственным организациям выдвигать кандидатов в депутаты.

Суть поднятой проблемы в том, что Избирательный кодекс допускает выдвижение в кандидаты только от граждан, политических партий и трудовых коллективов. И хотя выдвижение кандидатов от общественных объединений в нашей стране прямо прописано и гарантировано Конституцией (статья 69), данная правовая коллизия не устранена до сих пор. В результате, на последних так называемых выборах претендентам в кандидаты от ОО «Рух за Свабоду» повсеместно было отказано в регистрации.

Валерий Слепухин считает, что как раз таки общественные объединения, принимающие активное участие в политической жизни страны должны иметь возможность на представительство не только в избирательных комиссиях всех уровней, но и на выдвижение своих представителей кандидатами в депутаты.

«Я добиваюсь приведения Избирательного кодекса в соответствие с Конституцией. Не смешно ли выглядит ситуация, когда трудовые коллективы обладают правом на выдвижение кандидатов, а общественные объединения такого права не имеют? Я хочу, что бы в моей стране работала Конституция, я решил действовать, я изменю эту ситуацию», - уверенно заявляет гомельчанин.

Правозащитник Леонид Судаленко, оказывающий политику помощь в отстаивании прав на международном уровне уверен, что в деле имеет место нарушение Международного пакта о гражданских и политических правах, гарантирующего каждому право на участие в государственных делах через избрание на выборах.

«Кейс Валерия Слепухина является отличным примером того, куда и в какое место власть задвинула нашу Конституцию. А когда мы по этому вопросу пришли в суд, нам отказали и в апелляции, что повлекло за собой еще и нарушение права на справедливый суд! Мы обязательно изменим эти правовые недоразумения» - подчеркнул юрист.

Напомним, белорусская Конституция гарантирует право выдвижения кандидатов в депутаты общественным объединениям, трудовым коллективам и гражданам. Осенью прошлого года Валерий Слепухин выдвигался от республиканской общественной организации «Рух за Свабоду», тем не менее, ему было отказано в регистрации на основании избирательного кодекса.