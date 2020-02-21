Экс-министр энергетики Литвы: Электроэнергия с БелАЭС может стать геополитическим оружием 2 21.02.2020, 18:18

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Арвидас Секмокас

Фото: DELFI

Арвидас Секмокас призвал не питать иллюзий по поводу Островецкой АЭС.

Во время первого съезда «Движения против Островецкой АЭС» в Вильнюсе выступил бывший министр энергетики Литвы Арвидас Секмокас. В своем выступлении политик отметил, что БелАЭС и энергия с нее станет геополитическим оружием в руках Владимира Путина, поэтому Литве необходимо выйти из кольца БРЭЛЛ до запуска АЭС и синхронизировать свои сети с континентальной Европой как можно скорее, сообщает корреспондент Сharter97.org в Вильнюсе.

«Совершенно ясно, что электроэнергия с БелАЭС может стать геополитическим оружием — даже более опасным, чем блокада нефти в 1990-ых годах или манипуляции ценами на нефть, которые производил российский «Газпром». Литва до сих пор имеет 4 линии электропередачи с Беларусью, две из них могут напрямую передавать электричество с Островецкой АЭС. Действующее законодательство запрещает покупать электроэнергию из Беларуси при условии запуска Островецкой АЭС, но не определяет, что электролинии будут отключены. Кому-то нужно, чтобы по этим линиям энергия поступала в Литву. Геополитическое энергетическое оружие сегодня в руках Владимира Путина. Если к моменту запуска Островецкой АЭС Литва не отключит линии с Беларусью, рано или поздно за произведенную на небезопасной АЭС электроэнергию придется заплатить дорого: не только финансово, но и политически», — заявил экс-министр.

Арвидас Секмокас добавил, что выход из кольца БРЭЛЛ станет энергетическим «11 марта» для Литвы (11 марта 1990 года Верховный совет Литвы объявил о восстановлении независимого Литовского государства — прим. Charter97.org).

Бывший министр энергетики акцентировал аспект небезопасности БелАэс и призвал не питать иллюзий о возможности заработать на небезопасной энергии.

«Противодействуя Островецкому монстру, надо бороться с риторикой, которую можно встретить в Литве. Звучит она так: «Островецкая АЭС — это плохо, но она уже построена, а на электроэнергии мы можем заработать». Наша цель ясна — требовать, чтобы БелАЭС была закрыта, как была закрыта, к примеру, шведская АЭС недалеко от Копенгагена. Неправда, что БелАЭС почти построена, что нужно добиваться ее безопасности. Мы не можем быть в безопасности, когда атомный объект стоит под нашими границами — это большая угроза Вильнюсу и всей Литве. Ядерная авария может принести небытие литовскому государству. Если возле первого блока Островецкой АЭС появятся еще три блока, угроза будет четырехкратной», — добавил Секмокас.

Сейчас идет сбор подписей под петицией, инициированной «Движением против Островецкой АЭС». Сбор подписей планируется завершить до 20 апреля, чтобы 26 апреля — в день годовщины трагедии на Чернобыльской АЭС — представить ее Европарламенту. Одно из требований петиции — ускорить процесс синхронизации электросетей стран Балтии с континентальной Европой до 2025 года, чтобы снизить зависимость стран Балтии от российских источников энергии.