Синоптики рассказали о погоде на выходные
- 21.02.2020, 18:25
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Воздух прогреется до +8 градусов тепла.
В субботу, 22 февраля, ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает Белгидромет.
Ночью местами прогнозируются небольшие осадки — дождь, мокрый снег. Днем осадки пройдут преимущественно по северо-западной половине страны. Ночью и утром в отдельных районах будут слабые туман и гололед. Ветер ожидается южный, юго-западный. Ночью он будет слабый до умеренного, а днем — сильный порывистый.
Ночью термометры покажут от -3 до +3, днем температура воздуха повысится до 3-9 со знаком "плюс".
23 февраля сохранится облачная погода, днем — с прояснениями. Ночью иногда прогнозируются осадки, днем на большей части территории страны будут кратковременные осадки — мокрый снег, дождь. Ветер ожидается западной четверти, во многих районах — сильный порывистый.
Ночью будет 0... +5, днем прогнозируется 2-8 градусов тепла.