Синоптики рассказали о погоде на выходные 21.02.2020, 18:25

1,163

Воздух прогреется до +8 градусов тепла.

В субботу, 22 февраля, ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает Белгидромет.

Ночью местами прогнозируются небольшие осадки — дождь, мокрый снег. Днем осадки пройдут преимущественно по северо-западной половине страны. Ночью и утром в отдельных районах будут слабые туман и гололед. Ветер ожидается южный, юго-западный. Ночью он будет слабый до умеренного, а днем — сильный порывистый.

Ночью термометры покажут от -3 до +3, днем температура воздуха повысится до 3-9 со знаком "плюс".

23 февраля сохранится облачная погода, днем — с прояснениями. Ночью иногда прогнозируются осадки, днем на большей части территории страны будут кратковременные осадки — мокрый снег, дождь. Ветер ожидается западной четверти, во многих районах — сильный порывистый.

Ночью будет 0... +5, днем прогнозируется 2-8 градусов тепла.