В Мадриде запустили бесплатный маршрут электробуса, чтобы сделать воздух в городе чище 1 21.02.2020, 19:16

Мэрия Мадрида запустила уникальный маршрут городского транспорта.

По нему ходят исключительно электробусы, а проезд бесплатен для всех пассажиров. Таким образом городские власти надеются стимулировать горожан пересесть с личного авто на общественный транспорт, чтобы улучшить качество воздуха и удобство передвижения в городе, пишет euro-pulse.ru.

Маршрут Zero 001 составит чуть больше 9 километров в центральной части Мадрида – от улицы Принсеса на западе до улицы Алькала на востоке, значительная часть пути пройдет по главной улице центра Мадрида Гран-Виа. Электробусы будут ходить с интервалом 7-10 минут с 7 утра до 11 вечера. Планируется, что за день маршрут будет перевозить 13 тысяч пассажиров.

Новый бесплатный маршрут стал частью городского плана устойчивого развития Madrid 360. Планируется запустить по крайней мере еще один бесплатный маршрут с электробусами — Zero 002, который тоже облегчит доступ в центральную часть города, где действуют ограничения на личный транспорт.

Многие европейские города делают общественный транспорт более экологичным. Например, в Париже к Олимпийским играм 2024 года планируется заменить 800 городских автобусов на электробусы, чтобы справиться со смогом. Во многих городах электробусами заменяют автобусы на отдельных маршрутах, например, в Копенгагене или Брюсселе.