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Кремль в панике

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  • Борислав Береза, liga.net
  • 21.02.2020, 19:34
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Кремль в панике
Борислав Береза

Украину не только ждут в Североатлантическом Альянсе, но и готовы помогать в реализации реформ.

На фоне общего трэша и информационного негатива - эта новость, как глоток свежего воздуха.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что в октябре Украину может ожидать повышение статуса в Североатлантическом альянсе до партнера с расширенными возможностями, если будет сохранен темп реформ.

"Основные итоги Мюнхена (Мюнхенской конференции по безопасности. - Ред.) такие: уменьшение внимания к Украине на уровне экспертов и Министерства обороны не имеет места - внимание очень большое, есть большая поддержка. Есть полная поддержка нашего курса реформ, они знают о нашем курсе реформ", - заявил Загороднюк.

Я проверил эту информацию по своим источникам. Они подтверждают верность слов министра. Но одновременно с этим мне дали информацию, что эти слова вызвали дичайшее раздражение в Кремле. Поэтому, уже в ближайшее время мы можем увидеть всяческие варианты того, как этому начнут мешать из России. А помогать этому кремлевскому плану будут и российское лобби в окружении президента Украины Владимира Зеленского и верные "путинцы" из ОПЗЖ.

Один из озвученных сценариев - это снятие Загороднюка с должности, замена его на лояльную Кремлю фигуру. Вполне возможно, что в обмен на это Виктор Медведчук даже готов будет снять свои 3 500 правок по закону о земле и дать голоса. А что делать? Президент России Путин скажет надо - Медведчук ответит есть. И кандидаты у него имеются. Ну, просто очень не хотят в Кремле продвижения Украины в НАТО.

Зато в самом Североатлантическом Альянсе Украину ждут и готовы помогать в реализации реформ. Только бы не исчезла политическая воля в Украине. Так что желаю министру и всем украинцам скорейшего продвижения к этой цели, а Кремлю - поражения во всем задуманном. Буду и дальше внимательно следить за всем происходящим.

Борислав Береза, liga.net


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