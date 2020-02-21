Минск - Вильнюс: Семь способов белорусам попасть в столицу Литвы 21.02.2020, 19:49

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Как при возможности можно на них сэкономить.

Вильнюс - сам по себе интересный город, любимое белорусами место для шопинга и “перевалочный пункт” для тех, кто предпочитает дёшево путешествовать из главного литовского аэропорта. Есть много вариантов, позволяющих добраться из Минска в Вильнюс — tio.by коротко рассказывает о каждом из способов и о том, как при возможности можно на них сэкономить.

Автобус Минск — Вильнюс

Один из самых бюджетных способов добраться в Вильнюс - автобус. Автобусы государственной компании “Минсктранс” выполняют по несколько рейсов ежедневно - можно добраться и в вильнюсский аэропорт, и в сам город. Время в пути - 3-4 часа (сюда заложено и время на прохождение границы - с запасом, поэтому на деле автобусы зачастую прибывают на место назначения раньше). Расписание автобусов в Вильнюс можно посмотреть на сайте ticketbus.by. Билеты на большинство рейсов стоят 25 или 28 рублей (самый дешевый вариант - автобус Борисов-Вильнюс через Минск - 22 BYN). Если хотите сэкономить - поищите скидочные купоны на автобусы на Slivki.by: цена билета может быть почти вполовину ниже.

В последнее время конкуренцию государственным автобусам составляет Ecolines. Известная компания предлагает отправиться в Вильнюс за 24 рубля и при этом обеспечивает пассажиров Wi-fi, розетками и автоматом с бесплатным чаем и кофе.

За 25 рублей отвезти туристов в Литву готовы автобусы компании Intercars. По комфортабельности автобусы Intercars не всегда могут составить конкуренцию другим частникам, но это компенсируется большим количеством рейсов и, следовательно, возможностью выбрать удобное время выезда. Также компания иногда проводит акции с огромными скидками - и возле офиса выстраивается ещё более огромная, чем скидки, очередь. Не факт, что кто-то впереди стоящий не заберет квиток на ваши даты, но если все получится, урвать билет до Вильнюса получится ну очень дешево.

Можно воспользоваться лайфхаком от сайта Vandrouki.by: взять билет на автобус Минск- Паневежис компании Lux Express и выйти на промежуточной остановке - в Вильнюсе (это не запрещено). Цена билета может быть разной (например, сейчас это 13 евро), но компания часто проводит акции - и тогда билет можно взять за 5-7 евро. При этом автобусы этой компании, пожалуй, одни из самых комфортабельных в Беларуси.

Доставку туристов до Вильнюса осуществляют и некоторые другие компании. Для поиска и сравнения вариантов можно воспользоваться сервисом busradar.com, однако стоит учитывать, что сервис не отображает некоторые скидки и акции автобусных перевозчиков. Также рекомендуем билет покупать напрямую на сайте перевозчика: если возникнут какие-либо проблемы, проще будет “найти виноватого”.

Маршрутка Минск-Вильнюс

Помимо поездов и автобусов, между двумя столицами снуют десятки маршруток. Перечислить все компании, которые отправляют “бусики” по маршруту Минск-Вильнюс, вряд ли удастся. На общем фоне выделяются sheddi.by, expressbus.by, vilnus.by. Цена вопроса - 20-30 рублей в зависимости от компании и времени выезда. Кстати, некоторые перевозчики предлагают акцию “билет одного дня в Вильнюс”: 30 рублей за поездку туда-обратно (выезд и возвращение - в один и тот же день). Это хороший вариант для того, чтобы “распечатать” визу, устроить небольшое знакомство с литовской столицей или организовать шопинг по своей программе.

Шоп-тур в Вильнюс из Минска

Если вы планируете провести в Вильнюсе всего день и при этом сэкономить на билетах - присмотритесь к такому варианту, как шоп-тур в Вильнюс из Минска (особенно если этот день вы действительно готовы потратить на шоппинг). Зачастую шоп-туры, которые включают в себя поездку туда-обратно на бусе с прицепом, стоят дешевле, чем билеты Минск-Вильнюс и Вильнюс-Минск, купленные отдельно. Впрочем, как уже упоминалось, некоторые маршрутчики предлагают “билет одного дня в Вильнюс” за 30 рублей.

Поезд Минск-Вильнюс

Стоимость билета на поезд Минск - Вильнюс составляет 33-35 рублей. Это дороже, чем автобус, но у поезда есть один огромный плюс: он точно не простоит лишние час-два на границе. Да и вообще, мягкий новенький “Штадлер” - пожалуй, самый комфортный способ добраться до Вильнюса (розетки, кондиционер, Wi-Fi прилагаются). Курсирует ежедневно, а еще есть и варианты с проходящими поездами (Киев-Рига, Москва-Калининград). Расписание поезда Минск - Вильнюс можно проверить на сайте БЖД - rw.by.

Самолет в Вильнюс

Рублей за 120 (по безбагажному тарифу) можно улететь из Минска в Вильнюс на “Белавиа”. Но учитывайте, что в случае с самолетом речь скорее о вашем удобстве, чем об экономии времени: хоть сам перелет занимает всего полчаса, на регистрацию нужно приехать заранее (то есть выехать из дома - ещё раньше), а по прилете еще и добраться из аэропорта Вильнюса в город. В результате получатся примерно те же 3 часа.

Туры в Вильнюс из Минска

Если ваша цель - отдохнуть и познакомиться с литовской столицей, возможно, есть смысл заказать тур в Вильнюс из Минска. Ввиду близости Вильнюса цена на автобусный тур будет невысокой, при этом вам обеспечат профессиональное экскурсионное сопровождение. Но этот вариант скорее не про способ добраться как таковой, а про полноценное маленькое путешествие - например, на выходные.

В Вильнюс на машине

В Вильнюс можно доехать и на машине. На литовской границе работает несколько пунктов пропуска: Привалка, Лоша, Бенякони, Котловка, Каменный Лог. Расстояние между Минском и Вильнюсом - 170 километров, поэтому дорога не займет много времени. Перед поездкой рекомендуем обратить внимание на ПДД в Литве.