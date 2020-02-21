Фотофакт: Столкновение Путина с Эрдоганом высмеяли карикатурой 3 21.02.2020, 20:00

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Карикатуру опубликовал известный российский художник — Сергей Елкин.

Известный российский художник-карикатурист Сергей Елкин отреагировал в новой карикатуре на бои в Сирии, в которых участвуют в том числе войска России и Турции.

Рисунок был опубликован в Telegram-канале художника, пишет apostrophe.ua.

Елкин изобразил воображаемый разговор президента России Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Выбирай - или война, или помидоры!", – гневно заявляет Путин Эрдогану.

Напомним, сотни грузовиков из Турции, перевозящие более пяти тысяч тонн помидоров, более недели стояли на границе Украины с Россией. Это произошло из-за задержек по обещанному увеличению квот на ввоз турецких помидоров в Россию. Как подозревают, это связано именно с обострением в отношениях Стамбула и Москвы из-за Сирии.