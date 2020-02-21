Фотофакт: Столкновение Путина с Эрдоганом высмеяли карикатурой

Фотофакт: Столкновение Путина с Эрдоганом высмеяли карикатурой3
- 21.02.2020, 20:00
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Карикатуру опубликовал известный российский художник — Сергей Елкин.
Известный российский художник-карикатурист Сергей Елкин отреагировал в новой карикатуре на бои в Сирии, в которых участвуют в том числе войска России и Турции.
Рисунок был опубликован в Telegram-канале художника, пишет apostrophe.ua.
Елкин изобразил воображаемый разговор президента России Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
"Выбирай - или война, или помидоры!", – гневно заявляет Путин Эрдогану.
Напомним, сотни грузовиков из Турции, перевозящие более пяти тысяч тонн помидоров, более недели стояли на границе Украины с Россией. Это произошло из-за задержек по обещанному увеличению квот на ввоз турецких помидоров в Россию. Как подозревают, это связано именно с обострением в отношениях Стамбула и Москвы из-за Сирии.