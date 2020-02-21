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Как журналисты наказали «перекупов под прикрытием»

  • 21.02.2020, 20:13
  • 1,092
Как журналисты наказали «перекупов под прикрытием»

Поучительная история.

СМИ уже писали о том, как "попадают" продавцы автомобилей: на одной территории с МРЭО ГАИ Минска работает организация, которая, маскируясь под соседей, предлагает услуги по оформлению сделок, но делает это как минимум не совсем честно. С помощью журналистов abw.by у этой истории появилось обнадеживающее продолжение.

Как это работает

Напомним суть проблемы. В одном месте располагались две абсолютно разные организации: одна - непосредственно МРЭО ГАИ Минска, вторая - коммерческая фирма, предоставляющая услуги по оформлению документов при продаже автомобилей, как гласила ее информационная вывеска.

А это вывеска непосредственно ГАИ:

Многие не чувствовали разницы и воспринимали окошки напротив друг друга как единое целое.

После того как автовладельцы размещали объявления о продаже автомобилей в интернете, с ними связывался потенциальный покупатель, с которым впоследствии встречались на авторынке для обсуждения условий сделки. Кого-то находили на самом авторынке.

Далее речь шла о заключении договора купли-продажи с регистрацией его в ГАИ. Для этого участники предстоящей сделки отправлялись в помещение, где находилось регистрационное подразделение ГАИ. Продавцов авто подводили к окошкам справа, очень похожим на окошки ГАИ, где что-то оформляли, распечатывали. В общем, все культурно. Некоторым на руки выдавали желаемый договор купли-продажи.

Только до инспекторов эти документы в нужном виде так не доходили. И договор этот в ГАИ не регистрировался, хотя это предписано указом Лукашенко №504 - в случае заключения договоров об отчуждении транспортных средств между физическими и юридическими лицами. Сама же регистрация договора в соответствии с постановлением совмина №1459 выглядит так: на каждом экземпляре договора проставляются печати регистрационного подразделения с изображением официального герба Беларуси, а также подписи сотрудника подразделения и дата регистрации. В этом случае их тоже не было.

Покупателю согласно п.8 договора оставляли два экземпляра документа. Хотя в указе Лукашенко иной "расклад" распределения копий: один экземпляр - продавцу, второй - покупателю, третий - в ГАИ.

Не продажа, а передача на комиссию

После такой сделки кто-то из продавцов автомобилей, придя домой, обнаруживал, что на руках у них не договор купли-продажи, а договор комиссии. По такому договору автомобиль не продается напрямую, а передается для продажи комиссионному автомагазину. Собственником при этом остается тот, кто указан в свидетельстве о регистрации транспортного средства.

Но многие продавцы узнавали об этом гораздо позже: кто-то - когда приходило "письмо счастья" на автомобиль, который как бы был "продан", кто-то - после звонков незнакомых людей, желающих поговорить с хозяином, хотя таковым бывший автовладелец себя уже не считал.

На этой схеме попался и очередной читатель, благо увидел проблему вовремя.

Павел (собственник автомобиля): "Когда я обнаружил несоответствие по документам, то попросил оформить мне именно продажу, на что получил ответ, что автомобиль уже продан другим лицам. Я нашел покупателя своего автомобиля, который пообещал вовремя поставить автомобиль на учет, чтобы снять с меня ответственность. Однако свое обещание он нарушил. Не так давно я увидел объявление о продаже этого автомобиля неким Владимиром, хотя фактически и юридически собственником авто все еще являюсь я. Удивило, что автомобиль помолодел на один год - вместо 2008-го указали 2009-й, - а пробег вместо более чем 300 тысяч километров, превратился в 207 тысяч, да еще и "из Германии" автомобиль вдруг стал. В общем, поработали с авто... Кто конкретно занимался таким своеобразным "тюнингом", я не знаю, но факт остается фактом: автомобиль у меня изначально "покупали" для последующей перепродажи, а не для себя".

То есть, по сути, речь идет о деятельности "перекупов" - именно это журналисты пытались донести в публикациях. И это возымело свое действие.

Без табло

Ситуацией заинтересовался один из телеканалов и снял сюжет по данному поводу. В нем участвовали как представители Автобизнеса, так и "продавцы" автомобилей, попавшие в эту историю.

В репортаже прозвучало и мнение о таком "соседстве" представителя столичной Госавтоинспекции:

"Подобного рода информация в столичную Госавтоинспекцию не поступала, однако в настоящее время в целях исключения недопонимания со стороны граждан нами инициированы изменения в части оформления рабочих окон в том помещении, часть которого занимает Межрайонный регистрационный отдел".

И это были не просто слова - за что спасибо ГАИ. Информационное табло "Оформление заявлений для МРО ГАИ г. Минска" убрано. И соседи стали совсем непохожими, хотя на самом деле все время и были разными.


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