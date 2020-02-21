Столтенберг: Новые ракеты РФ мобильны и их легко спрятать 2 21.02.2020, 20:33

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Йенс Столтенберг

Фото: Reuters

Генсек НАТО предупредил об опасности новых российских ракет.

По мнению Йенса Столтенберга, новые российские ракеты мобильны, их "легко спрятать", и они "могут достичь европейских городов" в течение очень короткого времени.

Североатлантический альянс видит угрозу со стороны новейших российских вооружений. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Выдержки из интервью с ним обнародовал в пятницу, 21 февраля, на своем сайте журнал Der Spiegel (перевод — dw.com).

"Новые российские ракеты очень опасны", - уверен Столтенберг. По его словам, они "мобильны, их легко спрятать", и они "могут достичь европейских городов" в течение очень короткого времени после запуска. Генсек уверен, что данные характеристики не только снижают порог применения ядерного оружия, но также увеличивает риск возможного недопонимания.

Ранее глава НАТО предупреждал, что страны альянса уже начали вкладывать средства в разработку систем обороны против новейших российских ракет, включая ракетный комплекс с крылатой ракетой большой дальности наземного базирования 9М729 (по классификации НАТО - SSC-8) и гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард".

Европа не будет отвечать размещением новых ракет

В интервью Der Spiegel Йенс Столтенберг предупредил, что НАТО не будет отвечать на российское высокотехнологичное оружие размещением в Европе новых ракет с ядерным зарядом.

Как уточняет журнал, генсек давал свое интервью после 56-й Мюнхенской конференции по безопасности. Там президент Франции Эмманюэль Макрон в очередной раз повторил, что считает целесообразным начать "стратегический диалог" о роли французского ядерного щита для обороны Европы.

"У нас уже есть ядерная защита в Европе - ее обеспечивает НАТО", - отметил в этой связи генсек. Он добавил, что не видит необходимости в создании новых структур за пределами альянса. "Важно, чтобы НАТО как многонациональная организация занималась вопросами ядерного сдерживания. Ядерное оружие - это серьезная проблема", - указал он.

"Наша (стратегия ядерного. - Ред.) сдерживания должна и дальше оставаться заслуживающей доверия, а это означает, что мы должны подстраиваться под новые обстоятельства", - добавил он.

Париж должен присоединиться к Группе ядерного планирования

В качестве альтернативы Столтенберг пригласил Париж присоединиться к Группе ядерного планирования НАТО. В состав данного органа входят министры обороны всех стран НАТО, за исключением Франции. На заседаниях группы обсуждается широкий круг вопросов ядерной политики, включая обеспечение безопасности, надежности систем связи, а также контроля над вооружениями.

"Если французы изменят свое мнение, мы в любое время рады их принять", - добавил Столтенберг.

Новая доктрина Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон 7 февраля высказался по поводу новой французской ядерной доктрины. Французский лидер напомнил, что Париж располагает менее чем 300 ядерными боеголовками. В то же время в арсенале США их, по словам Макрона, более шести тысяч, что заставляет Европу в оборонном плане рассчитывать на поддержку Вашингтона. В этой связи Макрон считает целесообразным начать "стратегический диалог" с европейскими партнерами. Он призвал их настаивать на "международной программе контроля над вооружениями". Кроме того, французский лидер заявил, что намерен предложить им участие в военных учениях французских вооруженных сил, связанных с отражением ядерной угрозы.