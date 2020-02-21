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Под Минском на продажу выставили двухэтажную дачу почетного консула Казахстана

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  • 21.02.2020, 20:39
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Под Минском на продажу выставили двухэтажную дачу почетного консула Казахстана

Причина — долги Чермена Шоканова.

Из-за долгов государство выставило на аукцион двухэтажную дачу почетного консула Казахстана в Беларуси, бизнесмена Чермена Шоканова. Объявление о торгах опубликовано на e-auction.by, сообщает tut.by.

Двухэтажный дом расположен в садовом товариществе «Журавинка» в Силичах. Общая площадь дачи — 114 квадратных метров. На дом с лета 2016 года наложен арест. Торги назначены на 11 марта. Начальная цена — 111 тысяч рублей.

Владелец дома и должник — гражданин Беларуси, бизнесмен Чермен Шоканов. С начала 2011 года он является почетным консулом Казахстана в нашей стране. Как правило, почетными консулами становятся как раз бизнесмены, чтобы налаживать экономические связи между двумя государствами.

Чермен Шоканов — крайний справа

Что за бизнес у Чермена Шоканова

Как сказано на сайте консула, Шоканов с 1994 года и по сегодняшний день является учредителем и гендиректором ЧТУП «Фрелиэйсэксим». Отметим, что сейчас ООО «ФРЕЛИЭЙСЭКСИМ» находится в стадии ликвидации и ее имущество распродается. Связаны ли эти компании — вопрос открытый.

Изначально ЧТУП «Фрелиэйсэксим» занимало одну из лидирующих позиций в Беларуси по импорту, экспорту и оптовой торговле свежемороженой рыбой и морепродуктами.

А с 2008 года ЧТУП «Фрелиэйсэксим» активно занялось строительством. Компания (не без проблем) строила торговый центр по улице Алибегова и бизнес-центр с рестораном и пабом по улице Лобанка в Минске. Кроме того, «Фрелиэйсэксим» строила ЖК на улице Кольцова, но в итоге смогла создать там только один дом, который какое-то время был долгостроем. Но самым главным строительным проектом Шокаева стало новое здание посольства Казахстана в Беларуси недалеко от Дворца независимости.

Фото: Александр Васюкович

Еще одним проектом Шоканова был торговый дом «Минск — Астана» в Казахстане. Главное направление деятельности — экспорт и импорт товаров и услуг из Беларуси в Казахстан и, наоборот, из Казахстана в Беларусь.

Бизнесмен оказывал поддержку детским домам и Белорусской православной церкви. Еще одна слабость Чермена Шоканова — рок-музыка. В конце 90-х он гастролировал вместе с Олегом Спицыным.

Потом бизнесмена постигла творческая апатия, и он на 14 лет забросил гитару. Около четырех лет назад Шоканов создал свою группу «ЧерМен», записал новый альбом и выступил с рядом концертов.


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