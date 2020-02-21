Саудовская Аравия готовится разорвать нефтяной союз с Россией 1 21.02.2020, 21:54

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Ближневосточные шейхи решили действовать без координации с Москвой.

Идиллия в отношениях крупнейших нефтедобывающих стран мира, включая Россию и Саудовскую Аравию, которые с 2016 года согласованно контролируют добычу, не допуская избытка на рынке и нового обрушения цен, похоже, подходит к концу, пишет finanz.ru.

Из-за разногласий с Москвой по поводу реакции на эпидемию коронавируса в Китае ближневосточные члены ОПЕК рассматривают возможность отказаться от нефтяного альянса с РФ, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в картеле.

Саудовская Аравия и ее партнеры в лице ОАЭ, Кувейта и Омана предлагали сократить добычу нефти еще на 0,5-1 млн баррелей в сутки, чтобы сгладить провал китайского спроса, из-за которого цена Brent рухнула на 18% в феврале.

Но экстренное заседание в Вене 6-9 февраля, которое продолжалось три дня вместо запланированных двух, оказалось безрезультатным. Уговорить Россию присоединиться к новым квотам не удалось. Глава Минэнерго РФ Александр Новак объяснил российскую позицию тем, что эффект от эпидемии еще не ясен, и для его оценки требуется больше времени.

С тех пор прошло две недели, и определенного ответа от Москвы не последовало. В эти дни Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт начали закрытые переговоры о действиях без координации с РФ.

Саудиты и их союзники обсуждают возможность сократить добычу на 300 тысяч баррелей в сутки, говорят источники WSJ. По словам одного из них, Россия по-прежнему отказывается идти на дополнительные меры.

Мотивы России отчасти понятны, констатируют аналитики консалтинговой компании FGE. Точной оценки падения китайского спроса на данный момент нет: по версии Goldman Sachs это гигантские 3 млн баррелей в сутки, по данным нефтетрейдера Vitol - 2,2 млн. Международное энергетическое агентство заявляет о куда более скромном сокращении - на 435 тысяч баррелей в сутки за второй квартал.

Спад спроса частично уравновешивается падением поставок. Практически остановился экспорт нефти из Венесуэлы (из-за санкций) и Ливии, где обострилась гражданская война. Ливийский аргумент на переговорах с ОПЕК приводили российские чиновники, говорит источник WSJ: добыча в стране упала с 1,2 млн до 120 тысяч баррелей в сутки после того, как поддерживаемый Кремлем маршал Халифа Хафтар заблокировал экспортные порты.

Хотя ОПЕК обсуждает сокращение добычи, которое в теории должно поддержать цены, рынок нервничает: сделка ОПЕК+ была ключевым фундаментом под стабильностью барреля, а ее развал может «обернуться хаосом», предупреждает сырьевой стратег ING Уоррен Паттерсон.

На новостях о готовности саудитов покончить с нефтяным альянсом цена Brent падает на 2%, до 58,14 доллара за баррель, WTI к 19.41 мск дешевеет на 1,3%, до 53,2 доллара за бочку.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Сальман считает ситуацию на нефтяном рынке тлеющим пожаром, который необходимо потушить, пока не поздно, говорит источник WSJ. Последнюю попытку договориться, по всей видимости, он предпринял 18 февраля, когда провел телефонный разговор с Новаком.

Но ответ его вряд ли устроил. «Ситуация очень быстро меняется. Вот сейчас какие у нас цены? Все прогнозировали, что все будет падать, а цены вон, видите, - уже 59. Они выросли почти на 10% от нижнего», - радовался российский министр 20 февраля. На добывающую промышленность приходится 38% производства в России, напоминает директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов: любое сокращение в секторе ударит по макропоказателям, что вряд ли приемлемо для чиновников, которым уже в следующем году нужно отчитаться о росте ВВП на 3% и выше.