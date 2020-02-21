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Минское «Динамо» проиграло ЦСКА – 1:8

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  • 21.02.2020, 22:02
Минское «Динамо» проиграло ЦСКА – 1:8

Единственную шайбу у «зубров» забросил Вячеслав Грецкий.

В Москве завершился матч регулярного чемпионата КХЛ между ЦСКА и минским "Динамо". Белорусский клубе потерпел разгромное поражение со счетом 1:8, пишет pressball.by).

Единственную шайбу у "зубров" забросил Вячеслав Грецкий. Это первый гол этого нападающего в КХЛ.

ЦСКА — ДИНАМО Мн — 8:1 (0:0, 3:0, 5:1)

МОСКВА. "ЦСКА Арена". Начало — в 19.30.

ЦСКА: Юханссон (Сорокин); Романов — Нестеров (К), Капризов — Кемпе — Слепышев; Дальбек — Марченко, Мамин — Вей — Григоренко; Киселевич — Робинсон (А), Попов — Шалунов — Окулов; Карнаухов — Светлаков — Калинин (А), Науменков.

ДИНАМО Мн: Тэйлор (Карнаухов — 50.26); Граньяни (А) — Еременко, Дроздов — Спунер — Демков; Готовец — Евенко, А. Костицын (К) — Ковыршин — Стефанович; Дерябин — Эллиотт, Принс — Паре — Когалев; Грецкий — Китаров — Павлович (А), Денисов, Дадонов.

ШАЙБЫ: 1:0 — Григоренко (Мамин, Нестеров, 26.38). 2:0 — Слепышев (Кемпе, Робинсон, 39.02). 3:0 — Вей (Григоренко, Мамин, 39.37). 4:0 — Григоренко (Вей, Мамин, 40.17). 5:0 — Капризов (Слепышев, Нестеров, 40.28). 5:1 — Грецкий (Дерябин, Эллиотт, 48.58). 6:1 — Капризов (Кемпе, 49.32). 7:1 — 50.26 Светлаков (Окулов, Нестеров, 50.26). 8:1 — Окулов (Робинсон, 58.09).


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