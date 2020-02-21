Шведские секреты долголетия: как преодолеть 100-летний рубеж 21.02.2020, 22:12

Шведский геронтолог раскрыл секреты крепкого здоровья своих соотечественников.

Швеция – страна долгожителей. При этом большинство людей пенсионного возраста ведет активный возраст жизни, а многим 80-летним старикам не дашь и 50. Шведский геронтолог Бертил Марклунд раскрывает 10 секретов крепкого здоровья своих соотечественников.

Как сообщает health info, согласно результатам исследований, которые приводит Марклунд в своей книге «10 золотых правил здоровья», наши гены влияют на продолжительность жизни только на 25%, а вот остальные 75% определяет наш образ жизни. Из этого автор делает вывод: «Каждый из нас сам выбирает, как он хочет стареть или как не стареть».

Проанализировав образ жизни шведских пенсионеров, автор выделил главные секреты их долголетия. И что самое ценное, в его рекомендациях нет ничего трудного – ни хитроумных рецептов зеленых смузи, ни сложных асан из йоги. Требуется только здравый смысл и немного силы воли.

1. СТАНЬТЕ АКТИВНЕЙ

Шведы – спортивная нация. По утрам половина страны выходит на пробежку, а в конце февраля в школах устраивают специальные спортивные каникулы, чтобы семьи могли поехать в горы – покататься на лыжах и сноубордах.

Физическая активность снижает уровень стресса и стимулирует выработку гормонов счастья. Тем не менее бесполезно и даже вредно тренироваться 5 раз в неделю. Просто старайтесь больше ходить пешком или ездить на велосипеде, играйте с детьми в футбол или хоккей, занимайтесь танцами или скалолазанием. Пусть движение будет в удовольствие. Только так физическая активность станет полезной привычкой. Это лучше для организма, чем редкие, но изнурительные тренировки от случая к случаю.

2. НЕ ПЕРЕЖИВАЙТЕ ПО ПУСТЯКАМ

Доктор Марклунд напоминает, что «реакции стресса необходимы нам для выживания». Однако, если вы выходите из себя каждый раз, когда не можете найти в сумке ключи от дома или кто-то подрезал вас на дороге, это плохой симптом.

Нужно научиться контролировать свои эмоции и не позволять мелким неприятностям выбивать вас из колеи. Тут нет универсальных рецептов. Кому-то достаточно глубоко вдохнуть и досчитать до 10. Другим может понадобиться помощь психоаналитика или тренинг по управлению гневом. В любом случае попросите близких указывать вам на случаи, когда вы «заводитесь из-за ерунды».

3. СПИТЕ ХОРОШО, НО В МЕРУ

Ночью наш организм восстанавливается. Хронический недосып тут же сказывается на внешнем виде, ослабляет иммунитет, приводит к избыточному весу и различным заболеваниям. Однако спать больше 10 часов в сутки тоже вредно. По данным исследований, проведенных в Гарварде, это отрицательно сказывается на качестве сна и ведет к ухудшению памяти.

4. ИЩИТЕ СОЛНЦЕ

Швеция – не самая теплая страна. Однако ее жители научились извлекать максимум из каждого погожего денька и в хорошую погоду не сидят дома или в офисе. По крайней мере, обеденный перерыв все стараются провести на террасе кафе или в парке. Ведь всем известно, что витамин D вырабатывается в организме под воздействием солнечных лучей. А он жизненно необходим для нормальной работы нервной системы, крепких костей и иммунитета.

Кроме того, витамину D отводится далеко не последнее место в профилактике рака, диабета, депрессии, псориаза, рассеянного склероза. Однако находиться под прямыми солнечными лучами целый день или ходить в солярий ни в коем случае не нужно. Это провоцирует фотостарение кожи и даже может вызвать рак.

5. ПИТАЙТЕСЬ СБАЛАНСИРОВАННО, УМЕРЕННО, НО РАЗНООБРАЗНО

Бесполезно сидеть на диетах и устраивать разгрузочные дни. Достаточно просто минимизировать потребление рафинированного сахара, полуфабрикатов, колбас и копченостей. Налегайте на растительный белок, продукты, богатые незаменимыми жирными кислотами (жирная рыба, растительные масла), антиоксидантами и витаминами.

Швеция богата рыбой и морепродуктами: лосось и селедку там едят даже на завтрак. Кроме того, скандинавы уважают овощи (в первую очередь разнообразные корнеплоды), цельнозерновой хлеб и молочные продукты. Мясо есть не запрещается, но лучше не каждый день.

6. ПЕЙТЕ ВОДУ И... КОФЕ

Увлажнение необходимо организму для нормального функционирования. Маленькое напоминание: наше тело на 60% состоит из воды и каждый день теряет до 1,5 литров влаги. Если они не восполняются, клетки не могут обновляться должным образом, нервные импульсы проходят медленней, организм стареет быстрее.

Запасы влаги можно пополнять не только с помощью чистой питьевой воды. Влага из овощей и фруктов, жидкие супы, чай и кофе тоже считаются. К слову, в последнее время врачи все чаще говорят о пользе кофе. Так, Бертил Марклунд приводит в книге данные, доказывающие, что кофеин и антиоксиданты кофе способствуют уменьшению риска диабета, болезней Альцгеймера и Паркинсона. Автор напоминает, что Швеция занимает второе место в мире по потреблению кофе на душу населения. У каждого шведа дома есть кофемашина. Среднестатистический швед выпивает 3-4 чашки этого напитка в день, а некоторые и больше.

У жителей этой страны популярна такая легенда. Во второй половине XVIII века по указу шведского короля Густава III был проведен эксперимент для изучения влияния кофе на здоровье. Испытуемыми стали два брата-близнеца, приговоренные к смертной казни за преступления. Один должен был выпивать ежедневно по три кружки кофе, а другой – такое же количество чая. До конца эксперимента король не дожил, а вот братья прожили долгую жизнь. Первым в возрасте 83 лет скончался тот, что пил чай.

7. СЛЕДИТЕ ЗА ВЕСОМ

Как известно, избыточный вес приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям и диабету. При этом, по мнению доктора Марклунда, чтобы не полнеть, достаточно есть медленно, никогда не брать добавки и выбирать полезные продукты.

8. ЗАБОТЬТЕСЬ О ЗУБАХ

Гигиена полости рта оказывает влияние на всю систему кровообращения. Кровоточащая десна или воспаление может стать причиной серьезного заболевания и даже заражения крови. Поэтому не забывайте дважды в год посещать стоматолога, тщательно чистить зубы и не налегать на сладкое.

9. МЫСЛИТЕ ПОЗИТИВНО

Плохое настроение приводит к депрессии, упадку сил, хронической усталости. Хорошая новость для тех, у кого бокал всегда наполовину пуст: пессимизм излечим. И способов великое множество. Нужно окружить себя позитивно настроенными людьми, больше времени проводить с близкими, помогать тем, кто нуждается, стараться делать мир лучше и отмечать все хорошее, что с вами происходит.

Например, попробуйте в течение недели каждый день записывать в блокнот три вещи, которые заставили вас по-доброму улыбнуться. И очень скоро вы поймете, что поводов для радости не так уж мало.

10. ВЕДИТЕ АКТИВНУЮ СОЦИАЛЬНУЮ ЖИЗНЬ

Люди, часто испытывающие одиночество, умирают раньше. У них в крови высокий процент белка фиброгена. Этот белок вызывает формирование тромбов, которые приводят к развитию сердечно-сосудистых и других заболеваний. Так что чаще встречайтесь со старыми друзьями и заводите новых, собирайтесь на семейные обеды или придумайте хобби, которое поможет чаще бывать среди единомышленников. Хорошие варианты – уроки танцев, шахматы, кружок гончарного мастерства или курсы живописи.