закрыть
21 февраля 2020, пятница, 23:34
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Эксперт: Цена нефти для Беларуси будет все равно расти

1
  • 21.02.2020, 22:25
  • 1,101
Эксперт: Цена нефти для Беларуси будет все равно расти

Эффект от «российского подарка» очень кратковременный.

Лукашенко заявил, что Россия предложила Беларуси компенсацию за налоговый маневр в 300 миллионов долларов, в том числе за счет премии российским нефтяным компаниям. Что в реальности получит наша страна?

По мнению экспертов, 300 миллионов компенсации — это как раз те потери от налогового маневра 2020 года, о которых говорил официальный Минск, пишет gazetaby.com.

Уменьшение премии российским нефтяным компаниям все равно подразумевает рост цен на российскую нефть для Беларуси.

Надо также понимать, что 300 миллионов долларов — это компенсация налогового маневра только на текущий год. Общие потери от него больше — они оценивались примерно в 1 миллиард долларов.

— Пока неясно, как это будет, возможно, эти деньги останутся в бюджете. Возможно, российские компании делают скидку на премии. Тогда по финансовому эффекту для Беларуси — это будет похоже на прошлый год. По дальнейшим убыткам Беларуси все равно придется торговаться, — отметила экономический обозреватель Татьяна Маненок.

Так что вряд ли стоит сильно радоваться данному предложению России. Слишком уж незначительны эти уступки. Цена нефти для Беларуси будет все равно расти, хоть и не так стремительно. Да и эффект от «российского подарка» очень кратковременный.


популярное за неделю

Мнение

Странные экскурсии
Странные экскурсии Ирина Халип
Трон опрокинут
Трон опрокинут Андрей Исаков
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу Андрей Санников
Переход на диету
Переход на диету Валерий Карбалевич