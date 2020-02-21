Эксперт: Цена нефти для Беларуси будет все равно расти 1 21.02.2020, 22:25

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Эффект от «российского подарка» очень кратковременный.

Лукашенко заявил, что Россия предложила Беларуси компенсацию за налоговый маневр в 300 миллионов долларов, в том числе за счет премии российским нефтяным компаниям. Что в реальности получит наша страна?

По мнению экспертов, 300 миллионов компенсации — это как раз те потери от налогового маневра 2020 года, о которых говорил официальный Минск, пишет gazetaby.com.

Уменьшение премии российским нефтяным компаниям все равно подразумевает рост цен на российскую нефть для Беларуси.

Надо также понимать, что 300 миллионов долларов — это компенсация налогового маневра только на текущий год. Общие потери от него больше — они оценивались примерно в 1 миллиард долларов.

— Пока неясно, как это будет, возможно, эти деньги останутся в бюджете. Возможно, российские компании делают скидку на премии. Тогда по финансовому эффекту для Беларуси — это будет похоже на прошлый год. По дальнейшим убыткам Беларуси все равно придется торговаться, — отметила экономический обозреватель Татьяна Маненок.

Так что вряд ли стоит сильно радоваться данному предложению России. Слишком уж незначительны эти уступки. Цена нефти для Беларуси будет все равно расти, хоть и не так стремительно. Да и эффект от «российского подарка» очень кратковременный.