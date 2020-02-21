Украина одержала победу над Россией в Гааге 21.02.2020, 22:38

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Крымский мост, иллюстрация / REUTERS

Трибунал указал на необходимость юридической экспертизы действий России на Азове.

Арбитражный трибунал в Гааге, созданный в рамках Постоянного третейского суда в соответствии с VII приложением Конвенции ООН по морскому праву, указал на необходимость осуществления юридической экспертизы незаконного строительства Россией Керченского моста и остановки судов в Азовском море.

Как сообщает unian.net со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины, сегодня Арбитражный трибунал, сформированный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву (UNCLOS), вынес решение по делу Украины против Российской Федерации.

"Трибунал отклонил позицию России об отсутствии юрисдикции по делу Украины и установил, что он рассмотрит важные аспекты требований Украины, в том числе связанные с нарушениями Россией UNCLOS в Керченском проливе и Азовском море", - говорится в заявлении.

В этой связи украинские дипломаты заявили, что начиная с 2014 года, Россия препятствует Украине в использовании природных ресурсов из собственных морских районов, включая рыбные ресурсы и огромные запасы нефти и газа. Также Россия пренебрегала охраной окружающей среды и наносит вред международному судоходству, в том числе путем незаконного строительства Керченского моста, неправомерных остановок судов, а также захвата украинских буровых установок.

"Сегодня трибунал отклонил попытки России избежать ответственности за ее поведение в Азовском море и Керченском проливе. Россия пыталась исключить эти два жизненно важные международные водные пути из сферы регулирования международного морского права", - отметили в МИД.

"Трибунал согласился с Украиной, что требование России о статусе внутренних вод не является надлежащим поводом для отрицания юрисдикции, этот вопрос следует решать на стадии рассмотрения дела по существу. Решение означает необходимость осуществления юридической экспертизы незаконного строительства Россией Керченского моста и остановок судов в Азовском море, которые наносят ущерб международному судоходству", - подчеркивается в заявлении.

В то же время, как отметили в МИД, принимая решение о том, что дело Украины перейдет к рассмотрению по существу, трибунал пришел к выводу, что "нет юрисдикции по части требований, касающихся прав Украины как прибрежного государства в водах вблизи Крыма, поскольку нет юрисдикции решать вопрос суверенитета над полуостровом".

"В то же время трибунал четко определил, что признание им наличия спора о территориальной принадлежности Крыма никоим образом не означает признания каких-либо изменений такого статуса", - утверждают в МИД.

Также в ведомстве выразили убеждение, что таким образом решение трибунала подтверждает имеющийся международный консенсус о непризнании незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией и не поддерживает требование России о суверенитете.

"Сегодняшнее решение является прямым отрицанием позиции России, что ее односторонние действия защищены от юридических обжалований", - заявили в МИД.

При этом сказано, что Украина будет осуществлять подготовку для надлежащего представления дела по существу перед Арбитражным трибуналом. После изучения письменных представлений сторон трибунал проведет слушания по существу.

Вместе с тем, в МИД подчеркнули, что "сегодняшняя победа - это еще один успех для Украины в привлечении России к ответственности из-за ее нарушения международного права".

Также в МИД уточнили, что согласно правилам процедуры, решение Арбитражного трибунала будет обнародовано после того, как стороны выскажут свои возможные возражения относительно наличия в тексте решения конфиденциальной информации, но не позднее, чем через 21 день после его принятия.