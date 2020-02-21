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В России банки объявили бойкот кредитованию экономики

  • 21.02.2020, 22:59
В России банки объявили бойкот кредитованию экономики

Это происходит вопреки указу Путина.

В России попытка вернуться к модели Госплана и указом президента РФ Путина заставить банки кредитовать экономику, бизнес - инвестировать, а ВВП - расти с мировой скоростью, пока не приносят результата, пишет finanz.ru.

Хотя до «прорыва» остается всего 11 месяцев (по плану, уже с 2021 года Россия должна расти на 3% в год), российские банки отказываются наращивать выдачу кредитов реальному сектору.

По итогам января портфель корпоративных займов в банковской системе вырос на мизерные 0,2%. Причем даже эта скромная цифра оказалась «статистическим миражом»: из-за роста курса доллара (с 61,79 до 63,9150 рубля) увеличилась рублевая оценка объема валютных кредитов.

С исключением этого курсового фактора банки сократили объем кредитования на 0,2%, отчитался в оперативном докладе ЦБ.

С сентября прошлого года бизнес не получил от банковской системы ни рубля новых инвестиций: портфель корпоративных кредитов сократился с 34,08 до 33,77 трлн рублей, а его текущий размер ниже, чем был в феврале 2016 -го (34,09 трлн рублей).

Деньги у банков есть: за 12 месяцев физлица принесли 2,43 триллиона рублей на вклады, общий объем которых впервые в истории превысил отметку 30 трлн рублей.

Но банки предпочитают инвестировать в кредитование потребителей (оно растет на 18% год к году) и в финансовые инструменты, обходя реальный сектор стороной. Так, вложения банков в облигации выросли за год на 534 млрд рублей. Впрочем, есть большое подозрение основная часть этой суммы ушла не в корпоративные бонды, а в государственные (ОФЗ), и в результате деньги просто перетекли в бюджет, говорит директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.

Развернуть реку кредитов в направлении экономики в октябре прошлого года Кремль поручил центробанку. Тот ужесточил нормативы выдачи потребительских займов, но заставить банкировать инвестировать в бизнес не смог.

Проблема структурная: бизнес уже в долгах, и кредитовать по большому счету практически некого. «Мы не наращиваем объемы корпоративного кредитования по той причине, что уровень закредитованности у многих из них и так слишком высок», - объяснял в ноябре глава ВТБ Андрей Костин.

«Некоторые говорят, что ограничение розничного кредитования заставит банк уделять больше внимания реальному сектору экономики, корпоративным инвестициям. Это ерунда, - предупреждал он. - Снижение объемов розничного кредитования не означает, что банки, имея большие объемы ликвидности, будут охотнее кредитовать компании».

Не имея кредитов, бизнес практически не инвестирует. По итогам 2019 года объем инвестиций в стране вырос на ничтожные 1,4%, годом ранее и вовсе оказался почти на нуле (0,1%).

Инвестиционный рост российской экономики практически остановился в 2012 году, и с тех пор ситуация не меняется, указывает главный экономист Nordea Татьяна Евдокимова. Накопленным итогом за 7 лет вклад инвестиций в ВВП оказывается практически нулевым, сетует она.

При этом деньги у крупного бизнеса есть - об этом свидетельствует стабильный отток капитала в направлении офшорных зон: вне зависимости от конъюнктуры ежегодно 20-30 млрд долларов уходят из страны в виде «прямых инвестиций за рубеж», указывает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин.

Стабильность этих сумм говорит о том, что отток «структурный», подчеркивает он. Вместо инвестиций бизнес предпочитает парковать прибыль на кипрских счетах, где россияне, по данным ЦБ, держат уже 200 млрд долларов - сумму в 10 раз, превышающую ВВП острова.

«Вероятно, бизнес и домохозяйства продолжат оставаться чистыми экспортерами капитала до тех пор, пока не увидят признаков структурных изменений» в экономике, предупреждает Долгин.


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