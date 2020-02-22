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Как выглядят и кому принадлежат самые дорогие особняки Минска

  • 22.02.2020, 8:18
Как выглядят и кому принадлежат самые дорогие особняки Минска
Фото: tut.by

Аренду такого в жилья обойдется в 10 тысяч долларов в месяц.

На рынке аренды элитной недвижимости всегда найдется повод для впечатлений: роскошные интерьеры, бассейны под открытым небом, фонтаны во дворе и, конечно же, цены. Портал tut.by выбрал несколько самых интересных и дорогих особняков в Минске и пригороде, где есть на что посмотреть. Цены и фото — в материале.

1. Веснинка: особняк семьи сербского застройщика

В престижной коттеджной застройке в Веснинке сдается особняк, принадлежащий семье известного сербского застройщика, который сейчас возводит жилье в Минске. Дом расположен в переулке, где участки выделялись в основном силовикам — в потенциальных соседях, например, будут нынешний глава КГБ и экс-министр МВД.

Аренда дома площадью 600 квадратных метров обойдется в 7 тысяч долларов в месяц. На другом ресурсе его предлагают на тысячу долларов дороже. «Жилая площадь дома включает в себя четыре спальни, гостиную (76 м²), два кабинета. Каждая спальня имеет отдельный санузел и гардеробную», — говорится в объявлении. В доме также есть сауна и тренажерный зал.

2. Дрозды: дом семьи основателя крупной белорусской компании

В Дроздах, где землю по указу президента выделяли чиновникам и спортсменам, можно снять в аренду особняк за 8,49 тысячи долларов. Дом принадлежит семье основателя крупной белорусской компании. Объект интересный с точки зрения дизайна, особенно мест отдыха.

3. Ждановичи: один коттедж на троих собственников

Одно из самых дорогих предложений на рынке аренды — коттедж в Ждановичах. За возможность проживания в прекрасном деревянном доме в стиле шале нужно выложить 10 тысяч долларов в месяц. Объект в долевой собственности у трех бизнесменов, двое из них — россияне.

Двухуровневый коттедж площадью больше 300 квадратных метров был построен из клееного бруса. На первом уровне расположены терраса, гостиная, кухня, столовая с камином и выходом на террасу, дровяная баня, гардеробная, душевая, два санузла, постирочная, топочная. На втором — четыре спальни, несколько санузлов и гардеробных. К слову, дом можно купить за 1,5 миллиона долларов.


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